Gramado 2012 anuncia concorrentes

O Festival de Cinema de Gramado, que comemora seu 40º aniversário e será realizado de 10 a 18 de agosto, divulgou ontem a lista de concorrentes em suas quatro mostras competitivas: longa-metragem brasileiro, com sete filmes; longa estrangeiro, também com sete concorrentes; curta-metragem brasileiro, com 14 concorrentes; e curta gaúcho, com 21. Esta será uma edição simbólica do festival. Além de completar 40 edições ininterruptas, o evento passa por mudanças estruturais. Gramado está sob o comando da nova coordenadora Rosa Helena Volk, Secretária de Turismo de Gramado, e a curadoria agora fica a cargo de Rubens Ewald Filho, José Wilker e Marcos Santuário. Para Rosa, além de celebração, esta edição do festival tem como destaque a renovação. Para isso, a coordenação do evento traz novas propostas como a volta da exibição dos curtas gaúchos no Palácio dos Festivais, a oferta de ingressos a preços populares para as sessões dos longas em competição. A premiação em dinheiro é um dos maiores destaque da nova fase. Serão distribuídos R$ 350 mil em dez categorias. O melhor filme nacional leva R$ 120 mil e o melhor longa estrangeiro, R$ 80 mil. Outra mudança é a forma de fiscalização dos contratos firmados. A partir de agora, o Conselho Gestor de Eventos de Gramado cuidará do assunto enquanto a produtora UM Cultural, ao lado de diversas entidades cinematográficas, cuidará do planejamento do evento. De volta à programação, a lista de homenageados inclui o Troféu Oscarito para a atriz Betty Faria, Kikito de Cristal para o diretor argentino Juan José Campanella, Troféu Eduardo Abelin para Arnaldo Jabor e Troféu Cidade de Gramado para Eva Wilma.

Confira a lista completa de CONCORRENTES

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Longa-Metragem Brasileiro

Colegas (2012) – SP

Eu Não Faço a Menor Ideia do Que Eu Tô Fazendo Com a Minha Vida (2011) – RJ

Futuro do Pretérito: Tropicalismo Now! (2011) – São Paulo – Documentário

Insônia (2007) – RS

Jorge Mautner – O Filho do Holocausto (2011) – RJ

O Que Se Move (2012) – SP

O Som ao Redor (2012) – PE

Super Nada (2012) – SP

Longa-Metragem Estrangeiro

Artigas, La Redota (2011) – Uruguai

Calafate, Zoológicos Humanos (2011) – Chile

Diez Veces Venceremos (2012) – Argentina

Leontina (2012) – Chile

Vinci (2012) – Cuba

Curta- Metragem Brasileiro

# (2011) – SP

A Ballet Dialogue (2012) – RS

A Mão que Afaga (2011) – SP

A Triste História de Kid-Punhetinha (2012) – SP

Casa Afogada (2011) – RS

Di Melo – O Imorrível (2011) – SP

Diário do Não Ver (2012) – MG

Dicionário (2012) – SC

Funeral à Cigana (2012) – SP

Linear (2012) – SP

Menino do Cinco (2012) – BA

Meta (2012) – SP

O Duplo (2012) – SP

Piove, il film di Pio (2012) – SP

Curta-Metragem Gaúcho

24 Horas com Carolina (2012)

A Vida da Morte (2011)

As Irmãs Maniacci (2011)

Boa Viagem (2011)

Brisa (2012)

Casa Afogada (2011) – RS

Dr Lang e a Ciência da Metalinguagem (2011)

Elefante na Sala (2012)

Estrada (2012)

Fez A Barba E O Choro (2011)

Garry (2012)

Ignácio e Saldanha (2012)

Lobos (2012)

Noite Um (2012)

O Beijo Perfeito (2012)

Paraphilia (2012)

Quem é Rogério Carlos? (2011)

Rigor Mórtis (2012)

Rua dos Aflitos, 70 (2011)

Só isso (2012)

Todos os Meus Ídolos Estão Mortos (2012)