Got a gripe? Ligue djá!

O pequeno suíno do jornal The Independent está a postos!

Londres

Recomecemos. Enquanto o mundo se apavorava com a gripe suína, que de suína não tem muito mas de ‘influenza’ tem bastante, eu fazia uma pequena

peregrinação pelos campos da Toscana, onde assuntos suínos estão reservados aos sabores dos incríveis salumi que a região produz. Em seguida, uma parada em Milão para discutir assuntos de ‘prima importância’ para a saúde mundial como a próxima semana de moda da Itália.

E no meio de toda esta agenda merecidamente fútil, o assunto sério do momento serve para lembrar que nem tudo (aliás, poucas coisas são) são flores no verão europeu.

Em jantar com profissionais da mídia italiana, o assunto suíno surge. E desta vez não eram os salames toscanos o alvo da conversa. “É um absurdo o que os ingleses estão fazendo! E não é só o Berlusconi que está ofendido com isso. Como assim parar todo mundo na alfândega? Como assim fazer todo mundo passar por um monte de exames? É constrangedor”, dizia um.

“E no Brasil? Dizem que o país está sofrendo com esta pandemia…”

E eu, lembro que há uma semana, uma febre (fruto de uma insolação Toscana) foi o suficiente para que amigos no Brasil se mobilizassem para me perguntar se eu ‘got a gripe’, e respondo: “É. A gripe se alastra, mas o medo é mais rápido que ela.”



Para falar a verdade, os criadores de suínos, compreensivelmente, não estão gostando nada do adjetivo mal empregado a seus bichinhos

A mesma febre foi suficiente para amigos em Londres perguntarem se eu estava com ‘A’ gripe, mas nada comparado com a preocupação brasuca.

No meio do jantar, o telefone toca: “A chefia de reportagem de Internacional queria te pedir para escrever, de Londres, sobre as confusões que estão rolando na cidade por conta da pandemia de gripe suína.”

Respondo: “Estou na Itália. Posso escrever sobre o lado italiano da gripe. O clima aqui também está literalmente quente.”

Escuto: ‘Não, obrigada. Mas fique de olho no movimento da alfândega quando voltar.”

No final da semana, de volta à ‘terra da garoa’ européia, a alfândega parecia mais a fila do GP (espécie de posto de saúde inglês) em dias normais.

Pergunto à oficial de saúde (profissionais que muitas vezes fazem com que os imigrantes ‘tirem um raio-X’ completo assim que desembarcam em Heathrow, a ‘porta de entrada’ de muitos dos expatriados que se espalham pelo Reino Unido) se havia algum procedimento especial para quem entra no reino.

Escuto: “Não. Já passou. Cá entre nós, acho que esta pandemia está sendo overated (superestimada). A coisa está feia no México e até no seu Brasil. Aqui está sério também. Mas aqui não é que seja tão grave assim. Agora toda gripe é suína. Agora todo espirro é pandemia.”

Ok. Passo rápido pelo controle. Passaporte carimbado mais uma vez. E não ganhei nenhuma máscara de brinde. Mas ganhei o número da Swine flu Hot Line.

Dor-de-cabeça persistente? Dor na garganta que não passa? Febre?

Ligue djá: 1802007

Não liguei, mas uma amiga minha ligou para o número mais quente do momento. Minutos depois, a minha line toca: “Nosso jantar de hoje está cancelado. Acho que estou com ‘A’ gripe. A gente se vê só daqui 15 dias. Por ora, sinto como se estivesse engolindo vidro. E não posso ver ninguém.”

Enquanto isso, a Swine Flu Hot Line tem recebido cerca de 200 mil telefonemas diariamente.