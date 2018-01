Festival do Rio divulga selecionados da Premiére Brasil 2013

O Lobo Atrás da Porta, de Fernando Coimbra

O Festival do Rio 2013, que ocorre de 26 de setembro a 10 de outubro, anunciou hoje os selecionados para a Première Brasil, mostra competitiva que exibe longas e curtas da mais recente safra do cinema brasileiro. Os mais de 40 longas e 30 curtas, entre ficções e documentários, concorrem ao troféu Redentor. Entre os concorrentes, estão produções aguardadas, a grande maioria é inédita no País, além de filmes que já foram premiados ou já concorreram em festivais internacionais.

Entre os destaques, está ESTRADA 47 – A MONTANHA, de Vicente Ferraz, coprodução entre Brasil, Itália e Portugal, com Daniel de Oliveira, Julio Andrade, Francisco Gaspar e Thogun Teixeira, que faz sua estreia mundial no festival, além de O Lobo Atrás da Porta, de Fernando Coimbra, que vai integrar as mostras competitivas do Festival de San Sebastian, na Espanha, de 20 a 28 de setembro, e do Festival de Toronto, no Canadá, que ocorre a partir de amanhã (dia 5) e segue até o dia 15. DE MENOR , de Caru Alves de Souza, também vai competir em San Sebastian e, ao lado de O Lobo, é aposta do novíssimo cinema brasileiro, já que tanto Caru quanto Coimbra estreiam no longa-metragem.

O Caminhão do Meu Pai, de Maurício Osaki

Entre os curtas, O CAMINHÃO DO MEU PAI, de Maurício Osaki, traz na bagagem uma passagem pela mostra Generation do festival de Cinema de Berlim 2013 e TODOS OS DIAS EM QUE SOU ESTRANGEIRO, de Eduardo Morotó, traz uma passagem premiada pelo Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. Já PATIO, de Aly Muritiba, integrou a Semana da Crítica do Festival de Cannes 2013.

Estrada 47 – A Montanha, de Vicente Ferraz

Na lista dos documentário, oito filmes integram a seção competitiva. Aly Muritiba também compete com A GENTE e, que fecha sua trilogia sobre o cárcere, ao lado de Patio. Além disso, há A FARRA DO CIRCO, de Roberto Berliner e Pedro Bronz; CIDADE DE DEUS – 10 ANOS DEPOIS, de Cavi Borges e Luciano Vidigal; CATIVAS, PRESAS PELO CORAÇÃO, de Joana Nin, CONVERSA COM JH (Writers Block), de Ernesto Rodrigues, DAMAS DO SAMBA, de Susanna Lira, FLA x FLU, de Renato Terra e HISTÓRIAS DE ARCANJO – UM DOCUMENTÁRIO SOBRE TIM LOPES, de Guilherme Azevedo.

Confira aqui a lista completa dos concorrentes:

Ficção

OS AMIGOS (Best Friends), de Lina Chamie (SP), 89’

Com Marco Ricca,Dira Paes, Alice Braga, Caio Blat, Sandra Corveloni, Rodrigo Lombardi, Fernando Alves Pinto.

DE MENOR (Underage), de Caru Alves de Souza (SP), 77’

Com Rita Batata, Giovanni Gallo, Caco Ciocler, Rui Ricardo Diaz, André Nascimento e outros

ENTRE NÓS (Sheep’s Clothing ), de Paulo Morelli (SP), 97’ – Estreia mundial

Com Caio Blat, Carolina Dieckmann, Paulo Vilhena, Julio Andrade, Lee Taylor, Maria Ribeiro, Martha Nowill

ESTRADA 47 – A MONTANHA (Road 47 – The Mountain), de Vicente Ferraz (SP), 107’ – Estreia mundial

Com Richard Sammel, Sergio Rubini, Ivo Canelas, Daniel de Oliveira, Júlio Andrade.

O HOMEM DAS MULTIDÕES (The Man of the Crowd), de Marcelo Gomes e Cao Guimarães (MG), 93’ – Estreia mundial

Com Paulo André, Sílvia Lourenço

JOGO DAS DECAPITAÇÕES (Beheadings Game), de Sérgio Bianchi (SP), 96’ – Estreia mundial

Com Fernando Alves Pinto, Clarisse Abujamra, Silvio Guindane, Maria Manoella, Maria Alice Vergueiro, Sérgio Mamberti, César Peréio.

O LOBO ATRÁS DA PORTA (A Wolf at the Door), de Fernando Coimbra (SP), 100’

Com Milhem Cortaz, Leandra Leal, Fabíula Nascimento, Karine Teles.

MINUTOS ATRÁS (Past Minut), de Caio Sóh (RJ), 106’

Com Vladimir Brichta, Otavio Muller, Paulinho Moska

PERISCÓPIO (Periscope), de Kiko Goifman (SP), 80’ – Estreia mundial

Com Jean-Claude Bernardet, João Miguel

QUASE SAMBA (Lyrics), de Ricardo Targino (RJ), 90’ – Estreia mundial

Com Mariene de Castro, João Baldasserine, Leandro Firmino, Otto

TATUAGEM (Tattoo), de Hilton Lacerda (PE), 110’

Com Irandhir Santos, Jesuíta Barbosa, Rodrigo García, Sílvio Restiffe, Sylvia Prado

Documentário

CATIVAS, PRESAS PELO CORAÇÃO (Captive Hearts), de Joana Nin (PR), 77’ – Estreia mundial

CIDADE DE DEUS – 10 ANOS DEPOIS (City of God – 10 Years Later), de Cavi Borges, Luciano Vidigal (RJ), 75’ – Estreia mundial

CONVERSA COM JH (Writers Block), de Ernesto Rodrigues (RJ), 93’ – Estreia mundial

DAMAS DO SAMBA (Lady’s Samba), de Susanna Lira (RJ), 75’ – Estreia mundial

A FARRA DO CIRCO (Ruckus in the Circus), de Roberto Berliner e Pedro Bronz (RJ), 94’ – Estreia mundial

FLA x FLU (Fla x Flu), de Renato Terra (SP), 85’ – Estreia mundial

A GENTE (Custodians), de Aly Muritiba (PR), 99’ – Estreia mundial

HISTÓRIAS DE ARCANJO – UM DOCUMENTÁRIO SOBRE TIM LOPES (Stories of Arcanjo – a documentary about Tim Lopes), de Guilherme Azevedo (RJ), 84’.

Mostra Novos Rumos

Mostra competitiva dedicada a novos cineastas do panorama do cinema nacional. O melhor filme é eleito por um júri oficial do Festival.

Ficção

O EXERCÍCIO DO CAOS (The Exercise of Chaos), de Frederico Machado (MA), 71’

Com Auro Juriciê, Di Ramalho, Talita Sousa, Thainá Sousa, Isabela Sousa

MAR NEGRO (Dark Sea), de Rodrigo Aragão (ES), 100’

Com Walderrama dos Santos, Tiago Ferri, Kika Oliveira, Mayra Alarcón, Carol Aragão, Markus Konká

O MENINO E O MUNDO (The Boy and the World), de Alê Abreu (SP), 80’ – Estreia mundial

RIO CIGANO (Gypsy River), de Julia Zakia (SP), 80’ – Estreia mundial

Com Georgette Fadel, Leuda Bandeira, Sielma Ferra, Jerry Gilli, Mariana Senne

O RIO NOS PERTENCE (Rio Belongs to Us), de Ricardo Pretti (RJ), 75’

Com Leandra Leal, Mariana Ximenes, Jiddu Pinheiro

O UIVO DA GAITA (Harmonica’s Howl), de Bruno Safadi (RJ), 75’

Com Leandra Leal, Mariana Ximenes, Jiddu Pinheiro

Documentário

CARIOCA ERA UM RIO (Carioca was a river), de Simplício Neto (RJ), 74’ – Estreia mundial

TÃO LONGE É AQUI (Here is so Far), de Eliza Capai (RJ), 76’.

Première Brasil Hors Concours

Ficção

EDUCAÇÃO SENTIMENTAL (Sentimental Education), de Julio Bressane (RJ), 84’

Com Josie Antello, Bernardo Marinho, Debora Olivieri

GATA VELHA AINDA MIA (Never too Old to Meow), de Rafael Primot (SP), 86’ – Estreia mundial

Com Regina Duarte, Barbara Paz, Gilda Nomacce

MATO SEM CACHORRO (The Dognapper), de Pedro Amorim (RJ), 121’

Com Bruno Gagliasso, Leandra Leal, Danilo Gentili, Leticia Isnard, Enrique Diaz, Felipe Rocha, Gabriela Duarte

Documentário

CAUBY – COMEÇARIA TUDO OUTRA VEZ (Cauby – I Would Start All Over Again), de Nelson Hoineff (RJ), 80’ – Estreia mundial

FEIO, EU? (Ugly, Me?), de Helena Ignez (SP), 70’ – Estreia mundial

Com Barbara Vida, Glauber Luz, Helena Ignez, Beck, Luciana Froes,

MATARAM MEU IRMÃO (They Killed My Brother), de Cristiano Burlan (SP), 77’;

SERRA PELADA: A LENDA DA MONTANHA DE OURO (The Legend Of the Golden Mountain), de Victor Lopes (RJ), 90’.

VINTE – RioFilme, 20 anos de cinema brasileiro (Twenty), de Carlos Diegues (RJ) 80

Mostra Retratos

EM BUSCA DE IARA (Looking for Iara), de Flávio Frederico (SP), 91’;

MÁRIO LAGO (Mário Lago), de Marco Abujamra, Markão Oliveira (RJ), 96’ – Estreia mundial

MAZZAROPI (Mazzaropi), de Celso Sabadin (SP), 105’;

OZUALDO CANDEIAS E O CINEMA (Ozualdo Candeias and the Cinema), de Eugenio Puppo (SP, 100’);

SINAIS DE CINZA, A PELEJA DE OLNEY CONTRA O DRAGÃO DA MALDADE (Signs of Gray, Olney’s Battle Against The Dragon of Evil), de Henrique Dantas (BA), 86’.

Longas brasileiros em outras mostras do Festival:

Panorama do Cinema Mundial:

ENSAIO, de Tania Lamarca. Com Lavínia Bizotto, Bruno Cezario, Ingra Liberato

O GRANDE KILAPY (The Great Kilapy), Zézé Gamboa (SP), 101’

Com Lázaro Ramos, Hermila Guedes, António Pitanga, Maria Ceiça, entre outros

MÃO NA LUVA (Perfect Agreement), de José Joffily e Roberto Bomtempo (RJ), 70’

Com: Roberto Bomtempo, Miriam Freeland, Alexandre de Sena, Chico Anibal, Chico Pelúcio, Eduardo Moreira (adaptação da peça homônima de Oduvaldo Vianna Filho)

Tesouros da Cinemateca:

BONEQUINHA DE SEDA

Com Oduvaldo Vianna, Gilda de Abreu, Delorges Caminha, Conchita de Moraes, Dea Selva

Mostra Dox

SETENTA, de Emilia Silveira. Com Marco Maranhão, Carmela Pezzutti, Chico Mendes, Elinor Brito, Reinaldo Guarany, Luís Alberto Sanz, René de Carvalho, Afonso Alvarenga e outros.

Curtas Selecionados:

MOSTRA COMPETITIVA

Ficção

APOCALIPSE DE VERÃO (Summer Apocalypse), de Carolina Durão (RJ), 15’,

ATÉ O CÉU LEVA MAIS OU MENOS 15 MINUTOS (It Takes About 15 minutes to get to Heaven), de Camila Battistetti (SP), 14’

O CAMINHÃO DO MEU PAI (My Father’s Truck), de Mauricio Osaki (SP), 15’,

CINE CENTÍMETRO (Centimeter Cinema), de Dannon Lacerda (RJ), 15’;

GRAÇA (Grace), de Anna Clara Peltier (RJ), 15’,

O HOMEM SENSORIAL (The sensorial man), de Eugenio Puppo (SP), 15’,

NÃO ESTAMOS SONHANDO (We are not dreaming), de Luiz Pretti (CE),12’,

PARQUE SOVIÉTICO (Soviet Park), de Karen Black (RJ), 10’,

TREMOR (Tremor), de Ricardo Alves Jr. (MG), 14’

Documentário

CONTRATEMPO (Setback), de Bruno Jorge (SP), 11’,

CONTOS DA MARÉ (Tales of The Tide), de Douglas Soares (RJ), 15’;

EFEITO CASIMIRO (Casimir Effect), de Clarice Saliby (RJ), 15’,

JESSY (Jessy), de Paula Lice, Rodrigo Luna, Ronei Jorge (BA), 15’,

LUNA E CINARA (Luna and Cinara), de Clara Linhart (RJ), 14’,

MALUNGUINHO (Malunguinho), de Felipe Peres Calheiros (RJ), 15’.

A QUEIMA (The Burning), de Diego Benevides (PB), 13’,

A ÚLTIMA FRONTEIRA (The Last Frontier), de Diogo Faggiano (SP), 15’;

NOVOS RUMOS

Ficção

ALGUÉM NO FUTURO (When all the stars are gone), de Salomão Santana (CE), 15’

AU REVOIR (Goodbye), de Milena Times (PE), 21’

FRINEIA (Phryne), de Aline Portugal (RJ), 18’

TODOS OS DIAS EM QUE SOU ESTRANGEIRO (All These Days When I’m Foreign), de Eduardo Morotó (RJ), 21’

LIÇÃO DE ESQUI (Ski Lessons), de Leonardo Mouramateus e Samuel Brasileiro (CE), 24’

SOBRE A MESA (At the table), de Jo Serfaty (RJ), 14’

Documentário

FOGO-PAGOU De Ramon Batista (PE), 8’

HORS CONCOURS

Ficção

PIETRO (Pietro), de Hsu Chien Hsin (RJ), 15’

O PODER DOS AFETOS (The Power of Affections) de Helena Ignez (SP), 31. Com Ney Matogrosso

PORCOS RAIVOSOS (Enraged Pigs) de Isabel Penoni, Leonardo Sette (PE), 10’

POUCO MAIS DE UM MÊS (About a month), de André Novais Oliveira (MG), 23’

O TEMPO QUE LEVA (The Time it Takes) de Cíntia Domit Bittar (SC), 15’

TERNO (Suit) de Gabriela Amaral Almeida e Luana Demange (SP), 14’

Documentário

PATIO (Patio), de Aly Muritiba (PR), 17’

RETRATOS

EM CARTAZ (In Theaters), de Fernanda Teixeira (RJ), 18’

PANORAMA

A SERPENTE QUE DANÇA (The Dancing Snake), de João de Mendonça Lima Filho (RJ) 7′