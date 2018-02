Festival do Rio divulga curtas selecionados

Fernanda Montenegro é A DAMA DO ESTÁCIO, no curta de Eduardo Ades

Depois da lista de longas, o Festival do Rio 2012, que ocorre de 27 de setembro a 11 de outubro, acaba de divulgar a lista de curtas-metragens em exibição e competição.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Interessante observar que há vários inéditos, assim como alguns que acabam de passar pelo Festival Internacional de Curtas de São Paulo e que agoram começam sua trajetória por outros grandes festivais do País. O curta tem se revelado um dos formatos em que é possível inovar e experimentar a linguagem do cinema, além de se contar boas, e grandes, histórias.

Confira a seguir a lista completa:

CURTAS EM COMPETIÇÃO

CURTAS FICÇÃO:

1. A DAMA DO ESTÁCIO (The Lady From Estacio), de Eduardo Ades (RJ – 15’), com Fernanda Montenegro

2. A NONA VÍTIMA (The Ninth Victim), de Diego Zon (ES – 11’);

3. ACONTECE (It Happens), de Felipe O’Neill e Guilherme Scarpa (RJ – 7’);

4. ALUGA-SE (SP For Rent), de Marcela Lordy (SP – 15’);

5. CONDIÇÃO (Condition), de Victor Quintanilha (RJ – 14’);

6. EVA NO VERÃO – UM FILME TREMIDO DE AMOR (Summer and Eve), de Dodô Azevedo (RJ – 15’)

7. FUNERAL À CIGANA (Gypsy Funeral), de Fernando Honesko ( SP- 15’);

8. LINEAR (Linear), de Amir Admoni (SP – 6’);

9. O COLECIONADOR (The Collector), de Günter Sarfert (SP – 15’)

10. PALHAÇOS NÃO CHORAM (Clowns don’t cry), de Luisa Mello (RJ – 15’)

11. PENAS (Feathers), de Paulinho Caruso (SP – 15’);

12. REALEJO (Barrel Organ), de Marcus Vinicius Vasconcelos (SP – 13’);

13. SINGELOS ENVELOPES (The mailbox), de Bruno Vaks (RJ – 14’)

14. UMA VIDA INTEIRA (A whole Life), de Ricardo Santini e Bel Ribeiro (SP – 15’), com Alice Braga

CURTAS DOCS

1. A CIDADE (The Village), de Liliana Sulzbach (RS – 15’);

2. AGONIZA, MAS NÃO MORRE (Samba never dies), de Gabriel Meyohas (RJ – 13’);

3. BARBEIROS (Barbers), de Luiz Ferraz e Guilherme Aguilar (SP – 15’);

4. CONFETE (Confetti), de Jo Serfaty e Mariana Kaufman (RJ – 15’), WP;

5. ZÉFIRO EXPLÍCITO (Zéfiro Explícito), de Sergio Duran e Gabriela Temer (RJ – 15’)



CURTAS da NOVOS RUMOS

1. CANÇÃO PARA MINHA IRMÃ (Song for my sad sister), de Pedro Severien (PE – 15’)

2. JANAÍNA (Janaína), de Anna Azevedo (RJ – 5’);

3. O FIM DA NOITE (The End Of The Night), de Dagmar Klingenstein (RJ – 15’);

4. O QUE RESTOU DO CÉU (What remains from the Sky), de Frederico Santiago (RJ – 9’);

5. POVO FALA (Vox Pop), de Luka Melero (RJ -4’);

6. SOUVENIRS DE VERÃO (Summer Souvenirs), de Luíza Carneiro e Marina Erlanger (RJ – 14’)



CURTAS – RETRATOS

1. BARBARA EM CENA (Barbara on the Scene), de Ellen Ferreira (RJ – 15’); com Barbara Heliodora

2. CABELO APRESENTA MC FININHO E DJ BARBANTE NO BAILE FUNK (GENTIL) CARIOCA (CABELO presents MC FININHO E DJ BARBARNTE at the funk ball (KIND) CARIOCA), de Marcella Virzi (RJ – 6’);

3. O PAI DO GOL (The Father Of Goal), de Luiz Ferraz (SP – 15’);

4. O SONHO DE LAURA (Laura’s Dream), de Sabrina Carauta e Jasmin Sánchez (RJ – 14’).