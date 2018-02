Festival do Rio anuncia selecionados da Première Brasil

O Festival do Rio divulgou, que ocorre de 24 de setembro a 8 de outubro, nesta terça os filmes que integram a mostra competitiva Première Brasil 2014. Ao todo, são 41 longas e 28 curtas que vão concorrer ao Troféu Redentor este ano. A lista traz trabalhos inéditos, como ‘O Outro Lado do Paraíso’ (Foto acima), de André Ristum, e ‘Obra’, de Gregório Graziosi, que faz sua estreia mundial no Festival de Toronto na próxima semana. Há também outros que já fizeram sua pré-estreia nacional em festivais como o de Paulínia. É o caso de ‘Sangue Azul’, de Lírio Ferreira, e Casa Grande, de Fellipe Barbosa.

Confira abaixo a lista completa dos selecionados:

MOSTRA COMPETITIVA

Longas Ficção

Ausência, de Chico Teixeira, 84′ WP (SP)

Casa Grande, de Fellipe Barbosa, 115′ (RJ)

Love Film Festival, de Manuela Dias, 100′ WP (RJ)

O Fim De Uma Era, de Bruno Safadi e Ricardo Pretti, 73′ WP (RJ)

O Fim e os Meios, de Murillo Salles, 105′ WP (RJ)

O Outro Lado do Paraíso, de André Ristum, 100′ WP (SP)

Último Cine Drive-in, de Iberê Carvalho, 98′ WP (DF)

Obra, de Gregorio Graziosi, 80′ (SP)

Prometo um dia deixar essa cidade, de Daniel Aragão, 90′ WP (PE)

Sangue Azul, de Lírio Ferreira, 114′ (SP)

Longas Documentário

À Queima Roupa, de Theresa Jessouroun, 90′ WP (RJ)

A Vida Privada dos Hipopótamos, de Maíra Bühler e Matias Mariani, 91′ (SP)

Campo de Jogo, de Eryk Rocha, 71′ WP (RJ)

Esse Viver Ninguém me Tira, de Caco Ciocler, 72′ (DF)

Favela Gay, de Rodrigo Felha, 71′ WP (RJ)

Meia Hora E As Manchetes Que Viram Manchete, de Angelo Defanti, 81′ WP (RJ)

My Name is Now, Elza Soares, de Elizabete Martins Campos, 71′ WP (MG)

O Estopim, de Rodrigo Mac Niven, 87′ WP (RJ)

Porque Temos Esperança, de Susanna Lira, 71′ WP (RJ)

Samba & Jazz, de Jefferson Mello, 90′ (RJ)

Curtas

Cine Paissandu: Histórias de uma Geração, de Christian Jafas, 15′ (RJ) – DOC

E o amor foi se tornando cada dia mais distante, de Alexander de Moraes, 9′, (RJ) – DOC

Mater Dolorosa, de Tamur Aimara e Daniel Caetano, 12′ (RJ) – DOC

Cloro, de Marcelo Grabowsky, 15′ (RJ) – FIC

Barqueiro, de José Menezes e Lucas Justiniano, 15′ (SP) – FIC

Outono, de Anna Azevedo, 12′ (RJ) – FIC

O Clube, de Allan Ribeiro, 15′ (RJ) – FIC

Edifício Tatuapé Mahal, de Carolina Markowicz e Fernanda Salloum, 9′ (SP) – FIC

Menino da Gamboa, de Pedro Perazzo e Rodrigo Luna, 14′ (BA) – FIC

Diário de Novas Lembranças, de João Pedro Oct, 13′ (SP) – FIC

Historia Natural, de Julio Cavani, 12′ (PE) – FIC

The Yellow Generation, de Daniel Sake 7′ (RJ) -FIC

Kyoto, de Deborah Viegas, 8′ (SP) – FIC

Loja de Répteis, de Pedro Severien, 15′ (PE) -FIC

Max Uber, de Andre Amparo, 15′ (MG) -FIC

Sem Título # 1: Dance of Leitfossil, de Carlos Adriano, 6′ (SP) – DOC

MOSTRA NOVOS RUMOS

Longas

A Revolução do Ano, de Diogo Faggiano, 76′ WP (SP)

Castanha, de Davi Pretto, 95′ (RS)

Deserto Azul, de Eder Santos, 94′ WP (MG)

Hamlet, de Cristiano Burlan, 90′ WP (SP)

Permanência, de Leonardo Lacca, 85′ WP (PE)

Seewatchlook o que você vê quando olha o que enxerga?, de Michel Melamed, 79′ WP (RJ)

Tudo vai ficar da cor que você quiser, de Letícia Simões, 75′ WP (RJ)

Curtas

A Deusa Branca, de Alfeu França, 30′ (RJ) – DOC

Indícios 3 – quanto tempo a gente precisa ficar andando no mesmo lugar para dar um passo, de Dannon Lacerda, 12′ (RJ) – FIC

La Llamada, de Gustavo Vinagre, 19′ (SP) – DOC

O Bom Comportamento, de Eva Randolph, 20′ (RJ) – FIC

O Rei, de Larissa Figueiredo, 25′ (PR) – DOC

Tenho um dragão que mora comigo, de Wislan Esmeraldo, 17′ (CE) – FIC

FILMES FORA DE COMPETITIÇÃO

HORS CONCOURS

Ficção – longas

A Luneta Do Tempo, de Alceu Valença, 97′ (PE)

Boa Sorte, de Carolina Jabor, 90′ (RJ)

El Ardor, de Pablo Fendrik, 90′ (RJ)

Infância, de Domingos Oliveira, 84′ (RJ)

Trinta, de Paulo Machline, 94′ WP (SP)

Documentário – longas

Brincante, de Walter Carvalho, 92′ WP (SP)

Cássia, de Paulo Henrique Fontenelle, 120′ WP (RJ)

Curtas

Compêndio, de Eugenio Puppo e Ricardo Carioba, 15′ (SP) – FIC

Pé sem chão, de Sérgio Ricardo, 14′ (RJ) – FIC



MOSTRA RETRATOS

Longas

O Vento Lá Fora, de Marcio Debellian, 62′ WP (RJ)

De Gravata e Unha Vermelha, de Miriam Chnaiderman, 86′ (SP)

Guardiões do Samba, de Eric e Marc Belhassen, 81′ WP (SP)

Ídolo, de Ricardo Calvet, 103′ WP (RJ)

Para Sempre Teu Caio F., de Cande Salles , 90′ WP (RJ)

Curtas

Andrea Tonacci, de Rodrigo Grota, 25′ (PR)- DOC

Araca – O Samba em Pessoa, de Aleques Eiterer, 20′ (RJ) – DOC

Caetana, de Felipe Nepomuceno, 15′ (RJ) – DOC

Nora, de Gabriel Mendes e Fernando Munõz , 7′ (RJ) – DOC

* WP significa “estreia mundial”