‘Faroeste Caboclo’ é o grande vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

Longa de estreia de René Sampaio levou sete prêmios, incluindo melhor filme. Já ‘Cine Holliúdy’, de Halder Gomes foi eleito a melhor comédia e levou também o prêmio de público.

E ‘Faroeste Caboclo’, de René Sampaio, foi o grande vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2014, entregue na noite de quarta, no Rio.

Interessante observar que, em plena ‘era de ouro’ das comédias nacionais, os três filmes que mais levaram prêmios (‘Faroeste’, ‘Flores Raras’ e ‘Serra Pelada’) não se encaixam na categoria. Ao contrário, são dramas e/ou filmes de aventura com características muito bem marcadas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Faroeste levou sete prêmios, com destaque para melhor longa de ficção, melhor ator e melhor roteiro adaptado. “Esse filme foi feito com amor. Esse é meu primeiro filme e me sinto realizado. Esse longa começou quando eu tinha 14 anos e ouvia Legião. Ele é um filme pessoal”, declarou o diretor René Sampaio ao receber o troféu Grande Otelo.

Talvez o fato de neste ano ter sido criada uma nova categoria, a de ‘Melhor Comédia’, tenha deslocado os votos gerais do gênero para este prêmio específico. E quem levou a melhor foi o delicioso ‘Cine Holliúdy’, de Halder Gomes.

O prêmio, em sua décima terceira edição, dá sinais de que está atento às movimentações do mercado e de público, uma vez que ‘Cine Holliúdy’ também levou o prêmio de melhor filme segundo o júri popular. Já entre os documentários, o público elegeu ‘Elena’, de Petra Costa, como o melhor do ano.

Confira a lista completa dos vencedores

1. MELHOR LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO

FAROESTE CABOCLO de René Sampaio

. Produção: Bianca De Felippes por Gávea Filmes e Produções, Marcello Maia por República Pureza e René Sampaio por Fogo Cerrado Filmes (108minutos)

2. MELHOR LONGA-METRAGEM DE DOCUMENTÁRIO

A LUZ DO TOM de Nelson Pereira dos Santos. Produção: Márcia Pereira dos Santos por Regina Filmes Ltda e Maurício Andrade Ramos por Videofilmes

3. MELHOR LONGA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

UMA HISTÓRIA DE AMOR E FÚRIA de Luiz Bolognesi. Produção: Caio Gullane, Fabiano Gullane, Débora Ivanov e Gabriel Lacerda por Gullane Entretenimento, Laís Bodanzky, Luiz Bolognesi e Marcos Barreto por Buriti Filmes

4. MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL

MEU PÉ DE LARANJA LIMA de Marcos Bernstein. Produção: Katia Machado por Pássaros Films do Brasil Audiovisuais Ltda.

5. MELHOR LONGA-METRAGEM DE COMÉDIA

CINE HOLLIÚDY de Halder Gomes. Produção: Halder Gomes e Dayane Queiroz por ATC Entretenimentos

6. MELHOR DIREÇÃO

BRUNO BARRETO por Flores Raras

7. MELHOR ATRIZ

GLORIA PIRES COMO LOTA DE MACEDO SOARES por Flores Raras

8. MELHOR ATOR

FABRÍCIO BOLIVEIRA COMO JOÃO DE SANTO CRISTO por Faroeste Caboclo

9. MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

BIANCA COMPARATO COMO CARMEM TEREZA por Somos tão jovens

10. MELHOR ATOR COADJUVANTE

WAGNER MOURA COMO LINDO RICO por Serra Pelada

11. MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA

GUSTAVO HADBA por Faroeste Caboclo.

12. MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

JOSÉ JOAQUIM SALLES por Flores Raras

13. MELHOR FIGURINO

MACELO PIES por Flores Raras

14. MELHOR MAQUIAGEM

SIVA RAMA TERRA por Serra Pelada

15. MELHOR EFEITO VISUAL

dANIEL GRECO E BRUNO MONTEIRO por Uma história de amor e fúria

ROBSON SARTORI por Serra Pelada

16. MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

KLEBER MENDONÇA FILHO por O som ao redor

17. MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

MARCOS BERNSTEIN e VICTOR ATHERINO – adaptado da música ” Faroeste Caboclo” de Renato Russo, Legião Urbana – por Faroeste Caboclo

18. MELHOR MONTAGEM FICÇÃO

MARCIO HASHIMOTO por Faroeste Caboclo

19. MELHOR MONTAGEM DOCUMENTÁRIO

MARÍLIA MORAES e TINA BAZ por Elena

20. MELHOR SOM

LEANDRO LIMA, MIRIAM BIDERMAN, ABC, RICARDO CHUÍ E PAULO GAMA por Faroeste Caboclo

21. MELHOR TRILHA SONORA

PAULO JOBIM por a Luz do Tom

22. MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL

PHILLIPE SEABRA por Faroeste Caboclo

23. MELHOR CURTA FICÇÃO

FLERTE de Hsu Chien

24. MELHOR CURTA DOCUMENTÁRIO

A GUERRA DOS GIBIS de Thiago Brandimarte Mendonça e Rafael Terpins

25. MELHOR CURTA ANIMAÇÃO

O MENINO QUE SABIA VOAR de Douglas Alves Ferreira

26. MELHOR LONGA-METRAGEM ESTRANGEIRO

DJANGO LIVRE/Django Unchained de Quentin Tarantino. Distribuição: Sony Pictures

27. MELHOR LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO NO VOTO POPULAR

CINE HOLLIÚDY de Halder Gomes. Produção: Halder Gomes e Dayane Queiroz por ATC Entretenimentos

28. MELHOR LONGA-METRAGEM DE DOCUMENTÁRIO NO VOTO POPULAR

ELENA de Petra Costa. Produção: Petra Costa por Busca Vida Filmes

29. MELHOR LONGA-METRAGEM ESTRANGEIRO NO VOTO POPULAR

DJANGO LIVRE/Django Unchained de Quentin Tarantino. Distribuição: Sony Pictures