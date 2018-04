Entre incêndio e Harry Potter, Londres começa uma semana agitada

Elenco de Harry Potter em conversa com a imprensa, há pouco

Londres

Londres amanheceu chuvosa, sombria e agitada nesta segunda após o incêndio que matou vários moradores de um prédio em Camberwell, sul da capital inglesa, na sexta-feira. Entre as vítimas, havia uma família brasileira.

A polícia suspeita de incêndio criminoso. Uma das sobreviventes afirma que os apartamentos do Lakanal House eram verdadeiras armadilhas mortais e que qualquer foguinho era o suficiente para provocar uma tragédia como aquela.

Enquanto isso, a cidade anda em polvorosa com a passagem do elenco de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Se não se fala em tragédia o tempo todo, fala-se em magia. E a capacidade mágica da franquia mais que rentável levar milhões de jovens ingleses ao cinema continua inabalável.



Daniel Radcliffe quer tentar entender os mistérios da capital inglesa. Nem mesmo Harry Potter consegue tal feito…

Se o incêndio assusta e faz os londrinos congelarem de medo diante do grave histórico de incêndios que a cidade tem, as declarações mais que ousadas do jovem ator Daniel Radcliffe (o Harry Potter), garantem a distração da semana. Em entrevista à revista Squire, Daniel garantiu que o clima entre ele e Emma Watson (a Hermione) era ‘inacreditavelmente horny’ (algo como ‘de total excitação’) durante as filmagens de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (o terceiro da série). Radcliffe ainda admitiu ter sofrido bullying (algo como maus-tratos, coação, intimidação…) na escola. Mas que aprendeu a revidar as intimidações com o que já havia aprendido antes, com gente de fato perspicaz e sagaz nos sets de filmagem muito antes de ter de enfrentar os colegas de classe.

Hoje pela manhã, em entrevista à imprensa mundial, da qual esta blogueira acaba de voltar, Radcliffe negou todas as afirmações e disse que vai ficar contente em, depois que a série Potter acabar (o último filme da franquia estréia em 2011), ter um pouco de anonimato. “Vou poder curtir mais a vida. E entender melhor a loucura que é uma cidade como Londres, com tantos contrastes e pontos interessantes.”

É… Mr. Potty Radcliffe… Como diz o ditado, quem está cansado de Londres, está cansado da vida.