Grande Prêmio do Cinema Brasileiro será entregue nesta terça

Cerimônia, que ocorre na terça no Rio, destaca os principais filmes do ano e valoriza a engrenagem da produção audiovisual nacional

Cena de ‘Cine Holliúdy’, de Halder Gomes, que concorre ao melhor filme do ano

Esta é a semana do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que destaca as mais marcantes produções do ano e será entregue na terça, às 20h45, no Theatro Municipal do Rio.

Por mais que muitos comparem a Academia Brasileira de Cinema (que realiza a premiação em parceria com a Espaço/Z) com a Academia de cinema de Hollywood, responsável pela cerimônia do Oscar, há que se admitir que tal comparação é, na prática, impossível. Simplesmente porque o cinema brasileiro ainda tem muito o que avançar para que o prêmio seja comparável em alcance de opinião pública ao norte-americano. Isso se levarmos em conta o alcance nacional. Internacional, a comparação é impossível, pois se tratam de duas grandezas completamente diferentes.

O fato é que, comparações à parte, criar um prêmio para o cinema brasileiro não é, nem deve ser, tentativa de se igualar ou copiar a hegemônica indústria norte-americana, mas sim a de valorizar os profissionais nacionais que cada vez mais se esmeram para produzir bons filmes, sejam eles para que público for.

E foi uma declaração do diretor de fotografia brasileiro, Lula Carvalho, que assina a fotografia do novo ‘Tartarugas Ninja’, que trouxe esta questão à tona. “Nós temos tão bons talentos quanto o cinema americano, mas eles têm uma indústria estabelecida há décadas. E lá há um mecanismo que caminha por si próprio. Há uma linha de montagem do cinema, com profissionais que já estão na terceira geração em determinadas profissões. Eu, que sou da segunda geração, pois meu pai também era fotógrafo, sei o quanto o cinema nacional já foi instável, já sofreu altos e baixos. Ver uma cadeia produtiva levada tão a sério, que gera divisas de forma independente, que emprega e forma tanta gente, é muito gratificante”, declarou ele em entrevista ao Estado (lulacarvalho).

Cena de ‘Som ao Redor’, de Kleber Mendonça Filho

Pois bem. É exatamente esta cadeia produtivo que é preciso ser cada vez mais fortalecida no País. E um prêmio é sempre uma forma de destacar e incentivar quem faz esta engrenagem criativa funcionar e fluir.

Hoje é dia de conhecer os pontos fortes da engrenagem do último ano. A lista completa dos concorrentes segue abaixo, mas antes é importante observar que o diretor e dramaturgo Domingos Oliveira será o homenageado da noite e entre os concorrentes a melhor filme estão longas como Cine Holliúdy, de Halder Gomes, Faroeste Caboclo, de René Sampaio, Flores Raras, de Bruno Barreto, O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho, e Tatuagem, de Hilton Lacerda.

O público pode acompanhar a festa ao vivo, pelo Canal Brasil, na TV e online (Canal Brasil)

Confira os finalistas ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

Cena de ‘Faroeste Caboclo’, de René Sampaio

1. MELHOR LONGA–METRAGEM DE FICÇÃO

CINE HOLLIÚDY de Halder Gomes. Produção: Halder Gomes e Dayane Queiroz por ATC Entretenimentos (91 minutos)

FAROESTE CABOCLO de René Sampaio. Produção: Bianca De Felippes por Gávea Filmes e Produções, Marcello Maia por República Pureza e René Sampaio por Fogo Cerrado Filmes (108minutos)

FLORES RARAS de Bruno Barreto. Produção: Lucy Barreto e Paula Barreto por LCBarreto e Filmes do Equador (118 minutos)

O SOM AO REDOR de Kleber Mendonça Filho. Produção: Emilie Lesclaux por Cinemascópio Produções (131 minutos)

TATUAGEM de Hilton Lacerda. Produção: João Vieira Jr, Chico Ribeiro e Ofir Figueiredo por REC Produtores Associados. (110 minutos)

2. MELHOR LONGA–METRAGEM DE DOCUMENTÁRIO

A LUZ DO TOM de Nelson Pereira dos Santos. Produção: Márcia Pereira dos Santos por Regina Filmes Ltda e Maurício Andrade Ramos por Videofilmes

DOSSIE JANGO de Paulo Henrique Fontenelle. Produção: Paulo Mendonça por Canal Brasil

ELENA de Petra Costa. Produção: Petra Costa por Busca Vida Filmes

JORGE MAUTNER – O FILHO DO HOLOCAUSTO de Pedro Bial e Heitor D’Alincourt. Produção: Paulo Mendonça por Canal Brasil e Pedro Bial

O DIA QUE DUROU 21 ANOS de Camilo Tavares. Produção: Karla Ladeia por Pequi Filmes

SÃO SILVESTRE de Lina Chamie. Produção: Denise Gomes e Paula Cosenza por BossaNovaFilms e Lina Chamie por Girafa Filmes.

3. MELHOR LONGA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

MINHOCAS de Paolo Conti. Produção: Paolo Conti por Animaking Produções, promoções artísticas e cinematográficas e com Ltda e Paulo Boccato por Glaz Entretenimento Ltda.

UMA HISTÓRIA DE AMOR E FÚRIA de Luiz Bolognesi. Produção: Caio Gullane, Fabiano Gullane, Débora Ivanov e Gabriel Lacerda por Gullane Entretenimento, Laís Bodanzky, Luiz Bolognesi e Marcos Barreto por Buriti Filmes

4. MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL

CORDA BAMBA de Eduardo Goldenstein. Produção: Eduardo Goldenstein e Katya Goldenstein por Aion Cinematográfica Ltda.

MEU PÉ DE LARANJA LIMA de Marcos Bernstein. Produção: Katia Machado por Pássaros Films do Brasil Audiovisuais Ltda.

MINHOCAS de Paolo Conti. Produção: Paolo Conti por Animaking Produções, promoções artísticas e cinematográficas e com Ltda e Paulo Boccato por Glaz Entretenimento Ltda.

TAINÁ – A ORIGEM de Rosane Svartman. Produção: Pedro Rovai e Virginia Limberger por Sincrocine Produções cinematográficas

5. MELHOR LONGA-METRAGEM DE COMÉDIA

CINE HOLLIÚDY de Halder Gomes. Produção: Halder Gomes e Dayane Queiroz por ATC Entretenimentos

COLEGAS de Marcelo Galvão. Produção: Marcelo Galvão por Gata Cine Produções

MATO SEM CACHORRO de Pedro Amorim. Produção: Eliane Ferreira por Mixer e Malu Miranda por Lupa Filmes

MEU PASSADO ME CONDENA de Julia Rezende. Produção: Mariza Leão por Atitude Produções

MINHA MÃE É UMA PEÇA – O FILME de André Pellenz. Produção: Iafa Britz por Migdal Filmes

6. MELHOR DIREÇÃO

BRUNO BARRETO por Flores Raras

HALDER GOMES por Cine Holliúdy

HEITOR DHALIA por Serra Pelada

HILTON LACERDA por Tatuagem

KLEBER MENDONÇA FILHO por O som ao redor

7. MELHOR ATRIZ

FERNANDA MONTENEGRO COMO BIBIANA por O tempo e o vento

GLORIA PIRES COMO LOTA DE MACEDO SOARES por Flores Raras

ISIS VALVERDE COMO MARIA LUCIA por Faroeste Caboclo

LEANDRA LEAL COMO ZOÉ por Mato sem cachorro

SHOPHIE CHARLOTTE COMO TEREZA por Serra Pelada

8. MELHOR ATOR

EDMILSON FILHO COMO FRANCISGLEYDISSON por Cine Holliúdy

FABRÍCIO BOLIVEIRA COMO JOÃO DE SANTO CRISTO por Faroeste Caboclo

IRANDHIR SANTOS COMO CLÉCIO por Tatuagem

IRANDHIR SANTOS COMO CLODOALDO por O som ao redor

JESUÍTA BARBOSA COMO FININHA por Tatuagem

WAGNER MOURA COMO THEO Gadelha por A Busca

9. MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

ALEXANDRA RICHTER COMO IESA por Minha mãe é uma peça – o filme

ANA MARLENE COMO MÃE DO WALDISNEY por Cine Holliúdy

ÂNGELA LEAL COMO DONA BERTA por Bonitinha, mas ordinária

BIANCA COMPARATO COMO CARMEM TEREZA por Somos tão jovens

SANDRA CORVELONI COMO DONA CARMINHA por Somos tão jovens

10. MELHOR ATOR COADJUVANTE

ANTÔNIO CALLONI COMO MARCO AURÉLIO por Faroeste Caboclo

BRUNO TORRES COMO FÊ LEMOS por Somos tão jovens

JESUÍTA BARBOSA COMO NAVALHADA por Serra Pelada

MATHEUS NACHTERGAELE COMO CORONEL CARVALHO por Serra Pelada

WAGNER MOURA COMO LINDO RICO por Serra Pelada

11. MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA

ADRIAN TEIJIDO, ABC por A Busca.

AFFONSO BEATO, ASC, ABC por O tempo e o vento

GUSTAVO HADBA por Faroeste Caboclo.

LITO MENDES DA ROCHA por Serra Pelada

MAURO PINHEIRO JR, ABC por Flores Raras.

12. MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

JOSÉ JOAQUIM SALLES por Flores Raras

JULIANO DORNELLES por O som ao redor

MARCELO ESCAÑUELA por A Busca

RENATA PINHEIRO por Tatuagem

TIAGO MARQUES por Faroeste Caboclo

TIZA DE OLIVEIRA por O tempo e o vento

TULÉ PEAKE por Serra Pelada

13. MELHOR FIGURINO

BIA SALGADO por Serra Pelada

CHRIS GARRIDO por Tatuagem

JOANNA FONTELLES por Cine Holliúdy

MACELO PIES por Flores Raras

VALÉRIA STEFANI por Faroeste Caboclo

14. MELHOR MAQUIAGEM

ANCELMO SAFFI por Flores Raras

AURI MOTA por Faroeste Caboclo

CRIS PIRES por Cine Holliúdy

DONNA MEIRELLES por Tatuagem

SIVA RAMA TERRA por Serra Pelada

15. MELHOR EFEITO VISUAL

BRUNO MONTEIRO por Uma história de amor e fúria

CARLOS EDUARDO NOGUEIRA por O som ao redor

OMAR COLOCCI E RAFAEL RODRIGUES por Faroeste Caboclo

ROBSON SARTORI por Flores Raras

ROBSON SARTORI por Serra Pelada

16. MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

ANDRÉ PEREIRA por Mato sem cachorro

HALDER GOMES por Cine Holliúdy

HEITOR DHALIA e VERA EGITO por Serra Pelada

HILTON LACERDA por Tatuagem

KLEBER MENDONÇA FILHO por O som ao redor

17. MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

BERNARD ATTAL, IZIANE MASCARENHAS e SERGIO MACHADO – Adaptado da obra “A coleção invisível” de Stefan Zweig – por A coleção Invisível

MATTHEW CHAPMAN e JULIE SAYRES – adaptado da obra “Flores Raras e Banalíssimas” de Carmen L. de Oliveira e baseado no roteiro de Carolina Kotscho, AC – por Flores Raras.

MARCOS BERNSTEIN e MELANIE DIMANTAS – adaptado da obra “O Meu pé de laranja lima” de José Mauro de Vasconcelos – por Meu pé de laranja lima

MARCOS BERNSTEIN e VICTOR ATHERINO – adaptado da música “ Faroeste Caboclo” de Renato Russo, Legião Urbana – por Faroeste Caboclo

NELSON PEREIRA DOS SANTOS e MIUCHA – adaptado da obra “Antônio Carlos Jobim, o homem iluminado” de Helena Jobim – por a Luz do Tom

PAULO GUSTAVO e FIL BRAZ adaptado da peça teatral “’Minha mãe é uma peça” de Paulo Gustavo – por Minha mãe é uma peça – o filme

18. MELHOR MONTAGEM FICÇÃO

DIRCEU LUSTOSA por Somos tão jovens

HELGI THOR por Cine Holliúdy

KLEBER MENDONÇA FILHO e JOÃO MARIA por O som ao redor

LETÍCIA GIFFONI por Flores Raras

MARCIO HASHIMOTO por Faroeste Caboclo

19. MELHOR MONTAGEM DOCUMENTÁRIO

ALEXANDRE SAGGESE e LUCIANE CORREIA por a Luz do Tom

CESAR TUMA e VERÔNICA SAENZ por O dia que durou 21 anos

LEYDA NÁPOLES por Jorge Mautner – o filho do holocausto

MARÍLIA MORAES e TINA BAZ por Elena

PAULO HENRIQUE FONTENELLE por Dossiê Jango

20. MELHOR SOM

ALESSANDRO LAROCA, ARMANDO TORRES JR. e EDUARDO VIRMOND LIMA por Uma história de amor e fúria

ALFREDO GUERRA E ÉRICO PAIVA por Cine Holliúdy

JOÃO GODOY, MÁRTIN GRIGNASCHI, DIEGO GAT e LUCAS MEYERE por Serra Pelada

JORGE SALDANHA, ALESSANDRO LAROCA, ARMANDO TORRES JR. e EDUARDO VIRMOND LIMA por O tempo e o vento

LEANDRO LIMA, MIRIAM BIDERMAN, ABC, RICARDO CHUÍ E PAULO GAMA por Faroeste Caboclo

PAULO RICARDO NUNES, ALESSANDRO LAROCA e ARMANDO TORRES JR. por Flores Raras

21. MELHOR TRILHA SONORA

FIL PINHEIRO por Elena

JARDS MACALÉ por Jards

JORGE MAUTNER por Jorge Mautner – o filho do holocausto

LINA CHAMIE por São Silvestre

PAULO JOBIM por a Luz do Tom

22. MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL

ANTÔNIO PINTO por Serra Pelada

CARLOS TRILHA por Somos tão jovens.

DJ DOLORES por O som ao redor

MARCELO ZARVOS por Flores Raras

PHILLIPE SEABRA por Faroeste Caboclo

23. MELHOR CURTA FICÇÃO

AU REVOIR de Milena Times

FLERTE de Hsu Chien

LINGUAGEM de Luis Rosemberg Filho

OS IRMÃOS MAI de Thais Fujinaga

TODOS OS DIAS EM QUE SOU ESTRANGEIRO de Eduardo Morotó

24. MELHOR CURTA DOCUMENTÁRIO

A GUERRA DOS GIBIS de Thiago Brandimarte Mendonça e Rafael Terpins

ATÉ O CÉU LEVA MAIS OU MENOS de Camilla Battistetti

CONTOS DA MARÉ de Douglas Soares

GERICINÓ de Gabriel Medeiros e Maria Clara Senra

LUNA E CINARA de Clara Linhart

25. MELHOR CURTA ANIMAÇÃO

ENGOLE OU COSPERVILHA de David Mussel, Fernanda Valverde, Gabriel Bitar, Giuliana Danza, Jonas Brandão, Marcelo Marão, Pedro Eboli, Zé Alexandre

FAROESTE de Wesley Rodrigues

GRAFFITI DANÇA de Rodrigo EBA

MACACOS ME MORDAM de Sávio Leite e Cesar Mauricio

O MENINO QUE SABIA VOAR de Douglas Alves Ferreira

PALEOLITO de Ismael Lito e Gabriel Calegario

QUINTO ANDAR de Marcos Nick

UM DIA DE TRABAJO de Francisco Rosatelli

26. MELHOR LONGA–METRAGEM ESTRANGEIRO

A GRANDE BELEZA/La grande bellezza de Paolo Sorrentino. Distribuição: Vinny Filmes/Europa Filmes

AMOR/Amour de Michael Haneke. Distribuição: Imovision

AZUL É A COR MAIS QUENTE/La Vie d’Adele de Addellatif Kechiche. Distribuiição: Imovision

BLUE JASMINE/Blue Jasmine de Woody Allen.Distribuição: Imagem Filmes

DJANGO LIVRE/Django Unchained de Quentin Tarantino. Distribuição: Sony Pictures