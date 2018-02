Curta brasileiro é pré-selecionado para o Oscar 2013

Cena de A Fábrica, que representa o Brasil na disputa ao Oscar de Melhor Curta-Metragem 2013

O paranaense A Fábrica, de Aly Muritiba, é um dos pré-selecionados a uma vaga de finalista no Oscar de melhor curta-metragem 2013. A informação, divulgada na sexta pela Academia, coloca o brasileiro ao lado de outras dez produções de vários países. Exibido no Festival de Brasília em 2011, levou osprêmios de Melhor Filme – Júri Popular, Melhor Atriz (para Eloina Duvoisin) e Melhor Roteiro. O filme conta a história de um presidiário que conta com a visita da mãe para conseguir fazer um telefonema. A lista dos cinco finalistas da categoria será divulgada em 10 de janeiro.