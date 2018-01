Inscrições para o BrLab 2013 estão abertas até hoje

BrLab 2013 TEM INSCRIÇÕES ABERTAS Estão abertas até hoje as inscrições para o BrLab 2013, laboratório de desenvolvimento de projetos no Brasil, que ocorre de 20 a 26 de outubro como parte das atividades da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

O workshop é direcionado a produtores e realizadores de audiovisual da América Latina e tem como objetivo capacitar profissionais e promover a integração de mercados, especialmente do Brasil com os demais países da região. O BrLab 2013 recebe inscrições de projetos de longa-metragem de ficção de qualquer país latino-americano que já tenham diretor definido e roteiro em desenvolvimento. Os participantes selecionados serão orientados por profissionais e tutores de destaque internacional e que possuem expertise em diferentes áreas da cadeia produtiva audiovisual, além de experiência como docentes.

Os projetos participantes concorrem ainda a dois prêmios-aquisição, oferecidos pela distribuidora internacional FiGa Films e pela distribuidora brasileira Vitrine Filmes, além de uma bolsa para participar da próxima edição Bolivia Lab em junho de 2014, na cidade de La Paz. Todas as atividades são gratuitas. BrLab 2013 acontecerá no Centro Cultural B_arco, em São Paulo. As inscrições ficam abertas até o dia 16 de setembro e devem ser feitas através do contato@lab-br.com.br. O regulamento pode ser acessado em www.lab-br.com.br.