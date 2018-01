Breaking Bad e Modern Family levam a melhor no Emmy

Equipe de ‘Breaking Bad’ comemora o prêmio de Melhor Série Dramática de 2013

Confirmando o favoritismo, Breaking Bad leva a melhor na noite de premiação do 65º Emmy, o Oscar da TV americana, e sai do Nokia Theatre, em Los Angeles, com o título de melhor série dramática de 2013.

A série, cujo último episódio vai ao ar no próximo domingo, narra a saga de um professor de química que, ao descobrir que tem câncer no pulmão decide produzir metanfetamina para juntar algum dinheiro e poder deixar uma herança para sua família, Em outras edições, Breaking Bad já havia levado prêmios de atuação (para Bryan Cranston e Aaron Paul) e de montagem, mas não havia levado ainda o prêmio principal. Neste ano, a série também levou o título de melhor atriz coadjuvante dramática para Anna Gunn.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O mais importante prêmio da TV americana também premiou as melhores séries, minisséries e filmes para TV do ano em comédia. A festa foi apresentada por Neil Patrick Harris, o Barney de How I Met Your Mother e contou com participações especiais como a de Elton John.

De volta à premiação, entre as comédias, Modern Family levou a melhor pela quarta vez consecutiva. A série, que já abocanhou 16 prêmios desde que sua estreia em 2010, também levou o prêmio de melhor direção de série cômica, para Gail Mancuso.

Já House of Cards, que entrou para a história como a primeira série online (exibida pelo Netflix) a ser indicada a melhor série, levou apenas um prêmio, o de melhor direção para David Fincher. O diretor de O Clube da Luta e Seven – Os Sete Pecados Capitais, no entanto, não pôde comparecer à cerimônia.

E Clare Danes levou a melhor pela segunda vez seguida e levou o Emmy de melhor atriz em série dramática, por Homeland. “Obrigada. Todos os atores sabem como nós nos dedicamos a nossos roteiristas. E temos os melhores do ramo. Mas tenho que reconhecer que nossos roteiristas mais geniais, que venceu hoje, faleceu em março. Ele era uma pessoa brilhante. Pensamos nele todos os dias quando gravamos a série”, declarou a atriz, em menção a Henry Bromell, que levou o prêmio póstumo de melhor roteiro em série dramática por Homeland.

Julia Louis-Dreyfus superou a ‘maldição de Seinfield’ e levou o prêmio de melhor atriz em comédia, por Veep. A série também rendeu o prêmio de melhor ator coadjuvante para Tony Hale.

Na categoria melhor atriz coadjuvante em série dramática, Anna Gunn, ao levar a melhor por Breaking Bad, bateu a brasileira Morena Baccarin, que concorria por Homeland. Já para melhor ator em série dramática, Jeff Daniels levou a melhor por The Newsroom. “Divido este troféu com minha mulher. Sem ela não estaria aqui. E também agradeço à HBO, um lugar fantástico para se trabalhar”, declarou o azarão da noite, que bateu um dos favoritos, o ator Kevin Spacey, que concorria por House of Cards.

In Memorian

As homenagens a James Gandolfini, o Tony Soprano, de Família Soprano, e Cory Monteith, o Finn do seriado Glee, que morreram neste ano, foram os momentos mais emocionantes da noite.

Assista à homenagem da atriz Edie Falco (a Carmela Soprano) a Gandolfini:

http://www.youtube.com/watch?v=pbrokhVhG-Y

Confira a lista completa de premiados:

Melhor Série de Drama

Breaking Bad

Melhor Série de Comédia

Modern Family

Melhor Minissérie ou Telefilme

Behind the Candelabra

Melhor Ator de Minissérie ou Telefilme

Michael Douglas em Behind the Candelabra

Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Telefilme

Ellen Burstyn por Political Animals

Melhor Direção de Minissérie ou Telefilme

Steven Soderbergh por Behind The Candelabra

Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme

James Cromwell por American Horror Story: Asylum

Melhor Roteiro de Minissérie

The Hour (Abi Morgan)

Melhor série de variedades

The Colbert Report

Melhor Coreografia

Dancing With The Stars

Melhor direção de série de variedades

Saturday Night Live

Melhor roteiro de série de variedades

The Colbert Report

Melhor direção de série dramática

David Fincher – House Of Cards

Ator Convidado em série Dramática

Dan Bucatinsky – Scandal

Atriz Convidada em série Dramática

Carrie Preston – The Good Wife

Melhor atriz em série dramática

Claire Danes – Homeland

Melhor ator em série dramática

Jeff Daniels – The Newsroom

Melhor ator coadjuvante em série dramática

Bobby Cannavale – Boardwalk Empire

Melhor reality show

The Voice

Melhor atriz coadjuvante em série dramática

Anna Gunn – Breaking Bad

Melhor roteiro de série dramática

Henry Bromell – Homeland

Melhor atriz em minissérie ou telefilme

Laura Linney – The Big C

Melhor ator em série cômica

Jim Parsons – The Big Bang Theory

Melhor direção de série cômica

Gail Mancuso – Modern Family

Melhor atriz convidada em série cômica

Melissa Leo – Louie

Melhor atriz em série cômica

Julia Louis-Dreyfus – Veep

Melhor ator coadjuvante em série cômica

Tony Hale – Veep

Melhor roteirista de série cômica

Tina Fey e Tracey Wigfield – 30 Rock

Melhor atriz coadjuvante em série cômica

Merritt Wever – Nurse Jackie