Brasília 2013. Sai ‘A Estrada 47 (A Montanha)’. Entra ‘Amor Plástico e Barulho’

MUDANÇA NA MOSTRA COMPETITIVA DE BRASÍLIA

O 46º FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO avisa: Sua grade de programação da Mostra Competitiva de Longa-metragem de Ficção acaba de passar por uma alteração. Sai A Estrada 47 (A Montanha), de Vicente Ferraz, e entra o pernambucano Amor Plástico e Barulho, de Renata Pinheiro.

Com Nash Laila, Maeve Jinkings, Samuel Vieira, Leo Pyrata, Rodrigo Garcia, entre outros, no elenco, o filme conta a história de Shelly, uma jovem dançarina de 20 anos, sonha se tornar cantora de Brega – uma cena musical romântica e sensual da periferia brasileira. Ela entra para este pobre show business em busca de fama e algum dinheiro. Inserida em um mundo onde tudo é descartável, como sucesso, amor e relações humanas, Shelly vive a difícil trajetória em busca do seu destino de se tornar famosa. Jaqueline, sua companheira de banda, uma cantora experiente em decadência, é o seu espelho.

O Festival de Brasília 2013 ocorre na Capital Federal de 17 a 24 de setembro.