Especial registra os últimos momentos de Neymar antes da Copa

Às vésperas da Copa do Mundo, o que mais o torcedor poderia querer além de se sentir quase como um amigo íntimo de Neymar? Pois o diretor Felipe Braga e a atriz e diretora Alice Braga prepararam um especial de 20 minutos sobre os últimos dias do jogador antes de se apresentar à Seleção, que já está no ar no canal de Neymar no youtube. A ação de ‘Voltando pra Casa’ começa com Neymar assistindo pela TV a convocação, quando o técnico Luiz Felipe Scolari diz o nome do jogador.

Produzido por Neymar e pela produtora Los Bragas, o projeto que documenta a trajetória e, principalmente, o cotidiano do jogador, vai ao ar semanalmente há três meses e ganha agora este episódio especial. Exclusivo do canal do jogador no Youtube, revela ao espectador as brincadeiras do jogador com o pai, com a irmã Rafaela em uma sessão de perguntas e respostas dos fãs no “lugar onde todo mundo chega, senta e não sai”, a mesa da cozinha de sua casa na Espanha. “Do que eu sinto mais falta em Barcelona? Da minha família, da minha mãe e do meu filho. Eu quero ter com o Davi a mesma intimidade que tenho com meu pai”, declara Neymar.

E sobre o “presente mais maluco que já recebeu de um fã?” “Uma calcinha! A menina mandou uma calcinha e três fotos dela pelada. Juro”, contou ele.

Neymar fala também da ansiedade em voltar a jogar no período em que se contundiu e conta que nunca quis ficar famoso, mas sim correr atrás de seus sonhos. Etermina com sua chegada no Rio de Janeiro. De passaporte em mãos, Neymar desembarca do avião.