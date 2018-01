Quem Faz

FLAVIA GUERRA é jornalista e documentarista. Repórter de cinema e moda do Estadão, já cobriu os principais festivais do mundo, como Cannes, Berlim, Veneza. Na moda, já acompanhou prestigiadas semanas do mundo, como SP Fashion Week, Rio, Londres, Nova York e Milão. Dirigiu o documentário 'Karl Max Way', premiado no Festival É Tudo Verdade 2010; foi assistente de direção do curta 'O Caminhão do Meu Pai', que competiu no Festival de Berlim 2013; e roteirizou a série 'Costa do Brasil' (2014), coprodução Brasil-França. Comenta cinema semanalmente na TV Estadão (tv.estadao.com.br) e, às segundas e sextas, às 21h, apresenta uma coluna de cinema e cultura na Rádio Estadão (FM 92,9/ AM 700)