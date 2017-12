Abertas inscrições para escolha de filmes brasileiros para o Oscar 2015

Filmes de longa metragem podem se inscrever até 10 de setembro

Começou hoje o período de inscrições para a seleção brasileira do representante do País a uma vaga ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2015. Podem participar quem produziu longas-metragens nacional no último ano, que serão avaliados por uma comissão de jurados. O nome do candidato escolhido será revelado em 18 de setembro.

Os últimos filmes brasileiros selecionados a concorrer à indicação foram “O Som ao Redor” (2014), de Kleber Mendonça Filho; “O Palhaço” (2013), de Selton Mello; Tropa de Elite 2: o Inimigo agora É Outro” (2012), de José Padilha; “Lula, o filho do Brasil” (2011), de Fábio Barreto; “Salve Geral” (2010), de Sérgio Rezende.

A comissão de seleção conta com George Torquato Firmeza, ministro do departamento cultural do Itamaraty; Jeferson De, diretor, produtor e roteirista; Luis Erlanger, jornalista; Sylvia Regina Bahiense Naves, coordenadora-geral de Desenvolvimento Sustentável do Audiovisual da Secretaria do Audiovisual, do Ministério da Cultura; e Orlando de Salles Senna, Presidente do conselho da Televisão América Latina (TAL).

Podem participar filmes que foram exibidos comercialmente, pela primeira vez no Brasil, por, no mínimo, sete dias consecutivos no período de 1º de outubro de 2013 a 30 de setembro de 2014, confirmado por meio de comprovante de exibição.

Os interessados devem enviar até 10 de setembro, por Sedex ou similar, o requerimento de inscrição, junto com 10 cópias do filme em DVD, para o endereço:

Oscar 2015

Ministério da Cultura

A/C Secretaria do Audiovisual

SCS-Quadra 09 Lote C, Torre “B” – 8º Andar

Edifício Parque Cidade – Corporate

CEP: 70308-200 – Brasília/DF