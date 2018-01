ABD-SP se encontra com Leopoldo Nunes para discutir crise na Cinemateca

A ABD-SP (Associação Brasileira dos Documentaristas – Seção SP) se reuniu na terça com o secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, Leopoldo Nunes, na sede do MinC em São Paulo. Em pauta, o ato público que a ABD-SP realiza, no sábado, às 16 h, em frente da Cinemateca Brasileira, no Largo Senador Raul Cardoso (foto). Segundo a associação, Nunes entregou documento de resposta à carta que a entidade publicou há pouco (cobrando ações do MinC para a atual crise da Cinemateca) e conversou sobre soluções para a contratação de funcionários. Entre as opções, está a licitação pública e a instituição de concurso público.

