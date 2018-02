Meio festa de lançamento, meio festa de fim de ano… o VIPER toca hoje no Manifesto, aqui em São Paulo (R. Iguatemi, 36, 3168-9595), a partir das 22h. Sou altamente suspeito, mas acho que vai ser uma apresentação bem legal: tocaremos um repertório diferente, com muitas músicas do novo disco, ‘All My Life’ (além das clássicas, claro); é a estréia do novo guitarrista Marcelo Mello em São Paulo; ficaram prontas as camisetas e o novo merchandising oficial da banda (ficou lindo); vamos estrear o novo cenário, que fará parte da turnê brasileira… enfim, muitas novidades. Se você gosta de rock, espero você lá!

