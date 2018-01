Depois ainda me perguntam por que tenho vergonha de ser brasileiro. Antigamente diziam que a saída para o país ficava no aeroporto… hoje não temos nem mais essa opção. Enquanto isso, em Brasília, os deputados discutem aumentos de salários para eles mesmos (claro, como sempre) e para o presidente Lula. E o novo ministro da Justiça é Tarso Genro, ex-presidente do PT. Precisa dizer mais?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.