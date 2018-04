Vale a pena ver 'Simpsons – O Filme'

Sei que você já deve ter lido sobre o filme dos Simpsons em milhares de jornais, revistas, sites, blogs, etc. Por isso, não vou falar nada a mais sobre isso. Só digo que, como fã dos personagens de Matt Groening há muito tempo, fiquei bastante feliz com o resultado. Entrevistei um dos maiores fãs dos Simpsons no Brasil e ele também gostou.

De uns tempos para cá, acho que o seriado perdeu um pouco a qualidade em termos de roteiro, caindo um pouco na apelação de temas fáceis, polêmicos e até meio agressivos. Fiquei feliz de ver que o filme mantém o estilo do ‘Simpsons clássico’, com ênfase na família e nos problemas (mentais) de Homer.

Outra coisa: quem for fã e quiser se tornar um ‘Simpson’, pode acessar o site do filme ou u Simpsonizeme. Acima está a minha imagem transformado em Simpson pelo Simpsonsmovie; abaixo, a imagem que fiz no Simpsonizeme.