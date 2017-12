Uma máquina do tempo chamada The Cult

Entrei numa máquina do tempo ontem à noite e fui levado direto para os anos 80. A máquina fica ali no Credicard Hall, na Marginal Pinheiros, e também vai estar ligada hoje à noite. Quem quiser fazer a mesma experiência, ainda dá tempo. E vale a pena.

Quem me fez voltar aos anos 80 foi o The Cult, uma das minhas bandas preferidas de rock and roll. A noite estava normal até o primeiro acorde do grande Billy Duffy, guitarrista de primeira linha e criador de riffs matadores. Comecei a sentir meu corpo tremer. De repente, quando o vocalista Ian Astbury começou a cantar, minha cabeça começou a balançar descontroladamente para a frente e para trás. Foi um showzaço (foto acima de J.F.Diorio), principalmente pelas guitarras (modelos Gretsch e Gibson Les Paul), no volume 10 e com um timbre maravilhoso. Destaque também para o batera, John Tempest, que tive o prazer de conhecer pessoalmente quando o Viper gravou o disco ‘Coma Rage’ em Los Angeles (ele era batera do White Zombie e, depois, tocou um tempo com o Testament).

Ian Astbury e Billy Duffy, aliás, também são meus amigos. Conhecidos, vai lá. Em 1995, quando eles tocaram no Brasil pela última vez, a MTV organizou um jogo de futebol entre The Cult/Viper/Titãs X Amigos do Casagrande. E pasmem: os ingleses Ian e Billy jogam bem. Mas não tão bem assim: o time dos Amigos do Casagrande ganhavam de 9 a 0 quando a MTV deu uma forcinha e arranjou um pênalti para o nosso time. O Billy bateu e marcou: 9 a 1. Aí o juiz apitou o fim do jogo. Foi muito legal jogar bola com os ídolos, inclusive o Casão, que depois virou amigo.

A seguir, o repertório do Cult, para quem quiser assistir ao show de hoje:

Lil’ Devil

Sweet Soul Sister

Electric Ocean

The Witch

Spirit Walker

Revolution

Rain

Phoenix

Edie

Fire Woman

Wonderland

Peace Dog

Rise

Wild Flower

Love Removal Machine

She sells Sanctuary