Uma lista só para as leitoras

Estão reclamando que eu só coloco fotos para os homens, então aqui vai uma lista só para as mulheres. A empresa de preservativos Durex Play realizou na Inglaterra uma pesquisa com 4 mil mulheres para saber quem são os homens mais sexy do mundo. Os top 10 estão aqui e a discussão está aberta.

1. Daniel Craig

Aposto que quem votou nele são as fãs adolescentes que acabaram de descobrir que o James Bond é um cara interessante. O sucesso e o dinheiro transformam qualquer homem em mito sexual, como podemos ver (foto acima: Craig com as Bondgirls Eva Green e Caterina Murino)

2. Clive Owen

O ator faz o mesmo tipo que o Russell Crowe fez no ano passado: fortão e metido a machão. E daí ele arranja uns papéis em filmes tipo ‘Closer’, para dar uma de sensível.

3. Jude Law

Reconheço que o cara é bonitão, mas ele parece uma mulher, não?

4. Steve Jones

Nem sei quem é, portanto não mereceria estar aqui. Deve ser algum cantorzinho inglês de quinta.

5. George Clooney

Tudo bem, dá para entender a presença de Clooney neste tipo de lista. Até minha mulher acha ele lindo, não dá para discutir muito.

6. Johnny Depp

Sei que as mulheres acham ele bonito, mas vocês já viram esse cara de perto? Vi umas fotos recentes dele em close, nunca vi um cara tão sujo e uns dentes tão podres.

7. David Beckham

De boca fechada ele pode ser um jogador de futebol diferente, bem vestido, apresentável. Mas já ouviu ele falando? É uma voz fininha, um sotaque ‘cockney’ super brega…

8. Robbie Williams

Um proletário inglês que deu a sorte de conseguir compor um punhado de músicas legais e cair na graça das inglesas. Ele não faz muito sucesso no resto do mundo, o que deu para ver no seu show super vazio no Rio, há poucos meses.

9. Orlando Bloom

Ele não deveria estar na lista dos homens mais sexy. No máximo, na dos garotos.

10. Pierce Brosnan

Tudo bem, ex-007 a gente entende.