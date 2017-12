Uma cena para o fim de semana

Sei que este é mais um post sobre rock and roll, mas acabei re-descobrindo esse clipe no YouTube e me deu uma vontade de assistir ao filme mais uma vez…

Estou falando de ‘Almost Famous’ (Quase Famosos), filme do diretor Cameron Crowe lançado em 2000 e estrelado por Jason Lee, Kate Hudson e Philip Seymour Hoffman, entre outros. A música, claro, é ‘Tiny Dancer’, um dos maiores sucessos do grande Elton John.

Bom fim de semana! Bjs, F.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/7Qn3tel9FWU” width=”425″ height=”355″ wmode=”transparent” /]