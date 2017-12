Atriz pornô quer ser governadora da Califórnia

A da esquerda é Mariah Carey, a outra é Mary Carey (fotos da Reuters). A primeira quer proibir de qualquer maneira a segunda de usar este nome, pois “seus fãs ficariam confusos com a semelhança”. Só para deixar claro, Mariah é cantora e Mary é… atriz pornô e candidata derrotada ao governo da Califórnia. Mas Mary – que se chama Mary Cook na vida real (atriz pornô tem vida real?) – não desiste: ela quer ser a primeira atriz pornô a governar a Califórnia. O atual governador, Arnold Schwarzenegger, ganhou a reeleição este ano.

A plataforma de governo dela para a próxima eleição (só daqui a quatro anos) é uma das piadas mais engraçadas da internet. Dá uma olhada no site dela mas só se você é maior de idade). Menores não são permitidos.

O slogan de Mary Carey é muito engraçado, mas não dá para publicar aqui (este é um blog de família) nem em inglês. O que dá para publicar é sua plataforma eleitoral (os comentários entre parênteses são meus):

1. Arrecadar mais dinheiro para a Califórnia (dã)

2. Trazer os times de futebol americano para Los Angeles (alguém se lembra do filme ‘Debbie Does Dallas’?)

3. Aumentar os impostos sobre cirurgia plástica para reduzir o preço da gasolina (o que uma coisa tem a ver com a outra?)

4. Tornar obrigatório os carros flex em 4-5 anos (boa e impossível idéia)

5. Aumentar o salário dos professores (que coisa boa,não? É legal ver que ela se preocupa com a educação)

6. Legalizar o casamento gay (uma idéia super original)

7. Ajudar bombeiros e policiais (o que ela quer dizer com ajudar?)

8. Criar boates de strip-tease com nu frontal e venda liberada de álcool (isso não é permitido nos EUA, apenas o nu parcial)

9. Permitir o funcionamento de bares e clubes até 5 da manhã (hoje só ficam abertos até 2 da manhã)

10. Instituir o projeto ‘Pornografia contra armas’ (em inglês: ‘Porn for Pistols’)

Boa sorte, Mary.