A melhor música de ‘In Rainbows’, o melhor disco de 2007: ‘Nude’, ao vivo, com o Radiohead. Versão maravilhosa, tocada ao vivo no programa do Jonathan Ross há alguns dias. Você tem 4 minutos e 30 segundos livre no dia? Então pare o que está fazendo e preste atenção nessa obra-prima. Você não vai se arrepender. Long live Radiohead!

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/JsLn9Wl1u_Q” width=”425″ height=”355″ wmode=”transparent” /]