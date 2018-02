Um grande jornalista, um grande livro

Essa dica não é apenas para quem estuda jornalismo ou trabalha na área, mas para todo mundo que é apaixonado por uma bela reportagem. O livro já saiu faz tempo, mas a pilha ao lado da minha cama é tão grande que só agora consegui terminá-lo.

A dica é ‘Dentro da Floresta’, de David Remnick. O cara é ‘apenas’ editor da revista New Yorker, talvez a revista mais importante do mundo ao lado da The Economist. O legal é que em seu livro, Remnick não atua como editor, mas como repórter. É isso aí: além de editor da New Yorker, o jornalista continuou indo para a rua, apurando matérias especiais e entrevistando políticos e personalidades mundiais.

‘Dentro da Floresta’ é muito bom porque traz um texto maravilhoso, mas não apenas por isso. Remnick apresenta 23 perfis de líderes como Al Gore, Tony Blair, Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu, entre outros. Além desses, os meus favoritos são os perfis do escritor Philip Roth (o melhor escritor vivo ao lado de Ian McEwan, na minha modesta opinião) e de… Mike Tyson. Remnick, além de repórter de política, tem uma queda por boxe e o livro traz alguns belos perfis de lutadores como Larry Holmes e Lennox Lewis.

O mais interessante, mesmo, são os perfis de políticos, principalmente os da Rússia e Oriente Médio (Remnick foi correspondente nessas regiões e conhece os assuntos MUITO bem). Última coisa: não se intimide pelo tamanho do livro (é um tijolo de 575 págs.) porque os perfis podem ser lidos separadamente, em qualquer ordem, etc. E acredite: vale a pena.