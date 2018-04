John Lasseter revolucionou a história do cinema em 1995, ao dirigir o megassucesso de animação ‘Toy Story’. Depois, vieram ‘Vida de Inseto’, ‘Carros’… Hoje, ele é o diretor criativo da Pixar e cérebro por trás de filmes como ‘Up – Altas Aventuras’. Você já viu?Está em cartaz e vale a pena, não interessa a sua idade. Minha filha de dois anos e meio adorou: o pai dela também… e todo mundo que estava no cinema. John é um dos caras mais talentosos do planeta.