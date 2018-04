Um 'Depeche Mode' entre nós

Minha praia sempre foi rock, mas hoje me considero um cara bastante eclético. Isso quer dizer que meu gosto varia de música clássica a música eletrônica, com a maioria dos gêneros entre eles (odeio sertanejo e axé, por exemplo, ninguém merece). Dentro do pop, uma das minhas bandas favoritas é o Depeche Mode, que considero ‘os Beatles’ da música eletrônica.

Infelizmente, o Depeche Mode não planeja tocar em São Paulo tão cedo, pelo menos nos próximos meses. Mas quem é fã da banda poderá dançar ao som do tecladista Andy Fletcher: ele será o DJ do clube Pacha São Paulo no dia 27 de setembro.

O inglês de 46 anos, que criou o Depeche Mode ao lado do guitarrista Martin Gore (um compositor/músico de muito bom gosto, por sinal, apesar de sua pegada minimalista) e do vocalista Dave Gahan. O set de Fletcher tem um pouco de tudo: de clássicos dos anos 80 a house e electro. Se alguém quiser garantir seu ingresso, o telefone da Pacha é (11) 2189-3700 e o site é www.pachasp.com.br .

Agora, se você quiser ver por que o Depeche Mode é um dos melhores grupos pop de todos os tempos, assistia ao DVD ‘Depeche Mode – One Night in Paris’. O som é maravilhoso e o cenário é um show à parte: foi criado pelo genial fotógrafo Anton Corbijn, um dos artistas mais incríveis da atualidade. Ele é o fotógrafo oficial de bandas como Depeche e U2, além de ter feito trabalhos para o Metallica e outros nomes de peso. Pretendo voltar a falar (muito) de Anton Corbijn, principalmente porque ele acaba de estrear na direção de cinema com o filme ‘Control’, cinebiografia de Ian Curtis (vocalista do Joy Division morto em 1980).