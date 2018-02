U2 novo, maravilhoso como sempre

Sensacional!

O novo single do U2, ‘Get on Your Boots’, é inacreditavelmente bom. Quer dizer, inacreditável não, porque é óbvio que a maior banda da história do rock depois de Beatles e Queen faria algo genial.

Eles sempre fazem!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O som é pesado e mostra pra essas bandinhas novas e metidas o que é rock and roll. A melodia vocal tem uma influência meio árabe, o riff da guitarra do The Edge é pesadíssimo, mas o que eu gostei mesmo foi do som da bateria do Larry Mullen Jr., parece que eles gravaram nos anos 70! Está com aquele som Keith Moon/John Bonham, exageradamente acústico, na cara. Mas no fundo dá para ouvir uns efeitos, uns loops eletrônicos, que dão um ar de modernidade-retrô (existe isso?)

🙂

A pergunta agora é: como vou conseguir aguentar até 2 de março, quando sai ‘No Line on the Horizon’, o disco novo? Difícil.

O disco foi produzido pelos mestres Brian Eno, Danny Lanois e Steve Lillywhite e gravado em Fez, Marrocos (gravações adicionais no estúdio da banda em Dublin, Irlanda, no Platinum Sound Recording Studios, em Nova York, e no Olympic, em Londres.

A capa é uma foto do artista japonês Hiroshi Sugimoto (imagem abaixo) e a direção de arte do disco é de Anton Corbijn, outro cara extremamente talentoso (ele dirigiu o filme ‘Control’, cinebiografia do Joy Division, e é diretor das últimas turnês do Depeche Mode, que tem um visual incrível).

A seguir, o set list de ‘No Line on the Horizon’:

1. No Line On The Horizon

2. Magnificent

3. Moment of Surrender

4. Unknown Caller

5. I’ll Go Crazy If I Don’t Go Crazy Tonight

6. Get On Your Boots

7. Stand Up Comedy

8. Fez – Being Born

9. White As Snow

10. Breathe

11. Cedars Of Lebanon

As informações são do site oficial da banda, U2.com .

PS. Aproveitando que estamos falando de música digital, o novo single do Morrissey, ‘I’m Throwing My Arms Around Paris’, também é bem legal.