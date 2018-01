Assistindo à entrega do Oscar, fiquei impressionado com a beleza das mulheres. Nenhuma novidade nisso, já que o mínimo que se espera dessas grandes estrelas de Hollywood é que sejam maravilhosamente belas. Mas não estou falando só de gatas como Penélope Cruz e Nicole Kidman, embora elas também estivessem lindas. Queria chamar a atenção para a inglesa Helen Mirren, que ganhou o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em ‘A Rainha’ (foto Lucas Jackson/Reuters).

Penélope e Nicole são mais o meu ‘número’; isso é óbvio até pela minha idade (e pelo meu gosto). Quando Helen subiu ao palco, porém, percebi que essa mulher de 61 anos é uma linda prova de que charme não tem idade.

Os mais críticos vão dizer: ‘Helen é rica e deve ter feito várias plásticas’. Pode ser. Mas pelo menos não está esticada de Botox como mulheres que a gente vê por aí. Helen manteve suas rugas, o que mostra que é uma mulher de personalidade. E mulher de personalidade é sempre mais interessante, não?

Claro, Helen não tem o corpo de Beyoncé ou os seios de Scarlett Johansson. Sua arma de sedução é sua elegância, seu talento. Deve ser uma ótima companhia para um chá das cinco super britânico. Talvez eu escreva um e-mail me convidando.

Os homens adoram dizer que ‘vale a pena trocar uma de 40 por duas de 20’. Além de ser um clichê de mau gosto, não faz sentido. Em termos sexuais, é claro que não há dúvidas. As de 20 dão show… (quer dizer, é o que dizem os meus amigos solteiros). Mas para mim não basta ser uma bela garota de 20 anos: um dia tem 24 horas e uma relação sexual dura em média onze minutos. E o resto do tempo, vai fazer o quê? Não precisa responder.

Fazer média com as mulheres mais velhas não é meu objetivo. A maioria é culpada por não se cuidar e achar que a vida é só filhos e netos. Não é. Não tenha vergonha de ser vaidosa, levante a cabeça e se olhe no espelho. Que tal mudar esse corte de cabelo que está grudado na sua cabeça há anos? Troque Balzac por Disney: não vale a pena gastar o dinheiro da maquiagem no supermercado. Não, você nunca vai ganhar um Oscar na vida. Mas ainda dá tempo de se tornar uma rainha. Em qualquer idade.