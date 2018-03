Trailer do documentário 'Um Paraíso Perdido'

No próximo domingo, 5 de abril, circula junto com o jornal O Estado de S. Paulo um caderno totalmente dedicado a Euclides da Cunha, com foco na expedição que ele fez em 1905 pela Amazônia. Acompanhado pelo fotógrafo Tiago Queiroz, o jornalista Daniel Piza refez o trajeto e escreveu os textos desse caderno ‘Euclidiano’. A viagem rendeu também um documentário, dirigido por este que vos fala, cujo trailer pode ser visto abaixo. Quando for definida a data para a estreia de ‘Um Paraíso Perdido’, prometo avisar.

