As 10 melhores músicas dos Beatles

Promessa é dívida: aqui está o post dos Beatles que eu prometi na semana passada. Não é nada de mais, para falar a verdade, apenas uma missão impossível: escolher as 10 melhores músicas da banda. Fiquei empolgado com a idéia após uma discussão com outros Beatlemaníacos, onde, claro, cada um chegou à própria conclusão. E antes que a chuva de reclamações comece, esta é a MINHA lista, e é claro que cada um vai ter a sua. Tentei equilibrar um pouco de todas as fases, compositores e estilos, e procurei fugir um pouco do lugar comum. Não pensei apenas nas músicas mais famosas, mas nas músicas mais legais, para o meu gosto. Espero que você discorde.

1. Eleanor Rigby

2. Strawberry Fields Forever

3. A Day in the Life

4. All You Need is Love

5. Something

6. The Long and Winding Road

7. Happiness is a Warm Gun

8. Penny Lane

9. Ticket to Ride

10. Hey Jude