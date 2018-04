Top 10 – Coisas para se fazer em São Paulo

Fiz a foto na inauguração da Ponte Estaiada, o novo cartão-postal de São Paulo. Lembro que, no dia, tive o prazer de assistir a um discurso inesquecível do Padre Marcelo

Hoje é aniversário de São Paulo, etc.

No dia 25 de janeiro de 2007, fiz uma lista com as 10 coisas que eu mais gostava de fazer em São Paulo. Hoje, quatro anos depois, vejo como minha vida mudou – mas meus programas, nem tanto. É bom saber que há tanta coisa para fazer em São Paulo… só para fazer sempre as mesmas coisas.

1. Sair para jantar

2. Tomar chopp com os amigos na Vila Madalena

3. Comprar umas revistas gringas e devorá-las tomando milk shake na Vila Boim

4. Pegar uma piscina no clube naqueles dias abafados (antes de chover) e depois almoçar com a minha filha

5. Assistir a um bom show de rock ou a um concerto na Sala São Paulo ou Auditório Ibirapuera

6. Almoçar sushi com saquê no sábado à tarde na Liberdade

7. Tomar café da manhã em uma das ótimas padarias de Higienópolis

8. Levar meu cão, minhas havaianas e meu iPod para passear

9. Ir a pé a um jogo do Corinthians no Pacaembu

10. Ficar em casa lendo e ouvindo música sem me preocupar com as milhões de coisas que estão acontecendo lá fora

Pois é. Nada de mais, não? Não tenho ido ao Parque do Ibirapuera, ao Mercado Municipal, à Galeria do Rock… Enfim, nada de muito interessante, algum turista vai dizer. Mas é essa São Paulo que eu gosto.

Provavelmente sua lista seria bem diferente… ou não?

Feliz 457, São Paulo.