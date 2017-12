Já que alguém comentou no post anterior, eu confirmo: na última terça-feira foi ao ar o programa ‘Todo Seu’ com a participação deste blogueiro que vos fala. Não cheguei a avisar aqui porque sou, digamos, meio tímido. Acho o programa bem legal, não apenas porque toda a equipe é muito simpática (começando pelo apresentador Ronnie Von, um cara muito gente boa), mas porque é um programa de entrevistas com pessoas, na minha opinião, que pelo menos têm algo a dizer – o que anda raro na TV aberta, principalmente porque hoje há canais que preferem mostrar o João Gordo arrotando ou a Luciana Gimenez entrevistando travestis hermafroditas do espaço (isso dá até nome de banda, não?).

A foto acima foi tirada no corredor da emissora: Ronnie Von, eu e um cara que estava passando no corredor naquela hora e pediu para tirar uma foto com a gente.