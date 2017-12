O palco já é um show

Estive recentemente em Chicago e fiquei frente a frente com um dos palcos ao ar livre mais incríveis que já vi na vida. O teatro fica no Millennium Park, perto da Michigan Avenue, um dos lugares mais legais da cidade. O pavilhão Jay Pritzker foi construído por Frank Gehry, que a maioria das pessoas conhece pelo museu Guggenheim de Bilbao.

O som ultra-moderno tem um complexo sistema de P.A. (caixas de som voltadas para o público) suspenso, com dezenas de speakers espalhados pelo parque. Com isso, o som fica perfeito tanto para as 4 mil pessoas sentadas de frente para o palco quanto para as outras 7 mil espalhadas pelo parque, sentadinhas na grama. Perfeito para um (como podemos chamar?) piquenique-hippie-hi-tech. O sistema de som foi criado para simular uma acústica de teatro… em um parque gigantesco, ao ar livre. “Você precisa fazer as pessoas se integrarem, fazerem parte da experiência”, justificou Gehry, sobre seu projeto.

O Pavilhão Jay Pritzker tem diversos shows gratuitos ao longo do ano, além do Grant Park Music Festival. A homenagem ao Pritzker é justa: ele e a mulher Cindy criaram o Prêmio Pritzker de Arquitetura em 1979, uma espécie de ‘Nobel’ da arquitetura. O brasileiro Paulo Mendes da Rocha, inclusive, ganhou este prêmio em 2006. E deu uma bela palestra lá em Chicago.