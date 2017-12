Mônica Carvalho, atriz da novela ‘Caminhos do Coração’, da Record, será a capa da Playboy de fevereiro, que chega às bancas dia 6. Com fotos de Márcio Scavone, é a terceira vez que Moniquinha (olha a intimidade) posa na revista (antes foi em 1993 e 2001).

Mô, (mais intimidade ainda!) será que você poderia passar aqui no jornal e me dar uma carona nessa limusine? Pela primeira vez na vida, eu não reclamaria do trânsito de uma véspera de feriado.