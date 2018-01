Show para agitar, blog para chorar de rir

Como mencionei 73 posts atrás, toco guitarra numa banda que se chama Viper e vai lançar um CD novo este ano depois de quase dez anos sem um disco de músicas inéditas. Aproveitando para fazer um pouco de propaganda, o Viper vai tocar na próxima sexta-feira (26/1) em Campinas, às 22h, na casa noturna Hammer Rock Bar (R. Dr. Armando Sales de Oliveira, 377, Taquaral, 19-3295.7154). Vamos mostrar algumas músicas que estarão no disco novo que, se Deus quiser e os produtores permitirem, sai em maio. Todos os internautas estão convidados, basta gostar de rock pesado e pagar R$ 15 de entrada.

Desde o início da banda, tenho o prazer de tocar com um de meus melhores amigos, o genial baixista e compositor Pit Passarell. Pit não compõe apenas músicas incríveis para o Viper, mas para outros artistas brasileiros como Capital Inicial e Nila Branco (ele é o último da esq. para a dir.) Além do Viper, o Pit também toca no Metanol, que considero a melhor-banda-sem-gravadora do Brasil. Bom, isso tudo para dizer que o Pit, apesar de não saber nem ligar o computador, estreou um blog. É uma das coisas mais engraçadas do mundo. Trecho: ‘gostaria de ter um casamento tradicional, mas deve ser meio estranho dividir um altar com duas pessoas de vestido longo: a noiva e o padre’. E por aí vai. Acesse o blog do Pit aqui. Abaixo, a letra de ‘O Mundo’, sucesso do Pit gravado pelo Capital Inicial. Letra de gênio.

‘O Mundo’

Capital Inicial

Autor: Pit Passarell

Você que já esteve no céu

Foi tudo divertido pra você?

Chega a hora então de provar tudo que existe

Tire agora os sapatos jogue tudo pro alto, sinta o chão

Aprender a andar descalço num mundo de asfalto e sem coração

Até que o mundo gire ao seu redor

Obrigado por passar, mas estou de saída

Tem alguma coisa nova pra fazer?

Vamos lá então ter um dia diferente

Eu só quero curtir, ficar à toa, viver numa boa

E você quer respostas, exige provas e músicas novas

Até que o mundo gire ao seu redor

Vão falar que você não é nada

Vão falar que você não tem casa

Vão falar que você não merece

Que anda bebendo e está perdido

E não importa o que você dissesse

Você seria desmentido

Vão falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido

Se eu for ligar para o que é que vão falar, não faço nada

Eu procuro tentar entender

Porque eu sou tão importante pra você

Já que é bem melhor ser importante para si mesmo

Eu não quero mudar, ser mais discreto, ser mais esperto

Já cansei de propostas, dar respostas e ter que dar certo

Até que o mundo gire ao meu redor