Surdo aos quase 40

Existem amigos que se encontram para jogar futebol, outros preferem se reunir para subir ao palco e tocar o velho e bom rock and roll. É o que fazem meus amigos da banda Surdo aos 40, um grupo de caras que não deixa a vida ‘normal’ impedir que a música corra em suas veias.

Ontem à noite eles tocaram em um bar gostoso, o Tonton Jazz & Music Bar, em Moema. E eu estive lá, claro, não só para prestigiar a galera mas também para dar uma canja – porque ninguém é de ferro.

O repertório foi bem legal, recheado de clássicos como ‘Rockin in the Free World’, do Neil Young, e ‘Jumping Jack Flash’, dos Rolling Stones. Eles me convidaram para subir ao palco em duas canções: ‘Stray Cat Strut’, do Stray Cats, e ‘Your Time has Come’, do Audioslave.

Sem querer desmerecer os boleiros, para mim, subir ao palco é muito mais divertido do que jogar futebol.