Antes de a minha filha nascer, eu nem precisaria pensar muito para responder à pergunta acima. Escreveria aqui que todas as mulheres deveriam dizer ‘sim’ em qualquer situação – e seria aclamado herói nacional por todos os homens do País.

Hoje, como dizem por aí, passei de consumidor a fornecedor, e isso me transformou em um homem muito mais responsável. Isso não quer dizer, porém, que eu esteja condenando o sexo no primeiro encontro. A não ser com a minha filha, claro. Se bem que nem vou precisar me preocupar muito com isso, já que no convento onde ela vai estudar na Suíça até os 32 anos não há esse risco.

Simplificando, acho que dá para dividir as mulheres que têm sexo no primeiro encontro em dois grupos: as apaixonadas e as apressadas. As apaixonadas estão tão fascinadas que não resistem e cedem ao charme do homem logo de cara, torcendo para que ele se apaixone também. Mas aqui vai um recado: sexo não prende homem. A não ser que seja muito bom.

Já as apressadas querem se divertir logo e preferem pular algumas etapas, mas não estou aqui para criticá-las. Afinal, para que saber o nome do sujeito? O mundo precisa dessas garotas para criar uma sociedade equilibrada – não se esqueça que existe mulher que morre virgem.

E os homens? Aposto que você acha que todo homem quer sexo no primeiro encontro, mas não é bem assim. Isso é uma injustiça… alguns não esperam nem isso.

Outros, porém, estão interessados na mulher inteira, e não apenas em duas ou três partes do seu corpo. Mas isso depende em grande parte do tipo de mulher que está com ele. Tem gente que acredita em amor à primeira vista – e emenda no sexo à primeira vista sem peso na consciência. Outros vêem o sexo como um ritual de longo prazo, que só pode ser concretizado depois de o casal ficar íntimo em todas as outras áreas. Como dizem os ‘manos’… cada um, cada um. A mulher dá o tom: o homem vai atrás. Espero que vocês não tomem essa frase de maneira literal.

Acho que um beijo no primeiro encontro é importante – se isso não acontecer é porque não rolou química. Já sexo pode esperar um pouco mais… Que horas são?