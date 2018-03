Roqueiros do bem

Amigas e amigos,

um evento legal que pode ajudar bastante gente: pelo quinto ano seguido, o ‘Rock no Sangue’ promove doações de sangue de roqueiros no Hospital das Clínicas, justamente no Dia Internacional do Rock.

(Por favor, sem piadinhas do tipo: ‘Roqueiros que comem cabeças de morcegos, como o Ozzy Osbourne, não poderão doar’, etc)

Para quem não lembra, o 13 de julho é considerado o Dia do Rock porque foi o dia em que aconteceu o Live Aid (1985), megashow organizado por Bob Geldof em vários países que teve a renda revertida para a luta contra a fome na África.

Com participação de artistas, fãs, gravadoras, lojistas e jornalistas, o ‘Rock no Sangue’ tem parceria com a Pró-Sangue e é organizado pelo jornalista Charley Gima.

Quem quiser aparecer por lá:

Rock no Sangue – Campanha de Doação de Sangue

Data e local: 13 de julho no Hospital das Clínicas – SP

Informações sobre doação de sangue: Pró-Sangue: 0800 – 55-0300