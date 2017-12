Ronaldo: pense bem

Quando o Ronaldo era o Fenômeno, a gente até se preocupava com quem ele estava ou não estava namorando. Lembra? ‘Ronaldo está gordo, mas a Cicarelli faz cooper e com certeza vai ajudá-lo.’ Nada mais errado. Ela não fez nada além de queimar o filme na frente de todo o país: deu o maior barraco no castelo e expulsou a Caroline Bittencourt do casamento(a bonitona ainda está com o Álvaro Garnero, hein? quem diria), mas ajudar o Ronaldo a entrar em forma que é bom… Para Cicarelli deve ter sido bom, já que seu salário de modelo aumentou (além do peso do R9, como foi constatado). Hoje voltei a ler na internet alguma coisa sobre um novo casamento do Ronaldo, desta vez com a Raica. Vendo a foto acima, a gente até entende. Agora, se é verdade ou boato, não estou nem aí. Já perdemos a Copa, mesmo…

PS. Ronaldo, aqui vai um conselho: continue solteiro como você estava em 2002, quando o Brasil foi campeão. Todo homem joga melhor quando não tem mulher para se preocupar. Mulher e futebol? Só dá certo quando você não leva um dos dois a sério.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.