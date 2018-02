Aproveitando que o hoje o blog está bem musical… daqui a pouco quem mora em São Paulo pode ver um belo show: a Rockestra de Paulo Zinner.

Zinner, mestre que já tocou com Rita Lee e Golpe de Estado, é um dos melhores bateristas do Brasil. Como ‘bandleader’, ele apresenta esse projeto de banda cover cinco estrelas – com nome inspirado na Rockestra que Paul McCartney montou (entre outros, com Pete Townshend, do The Who, e John Bonham, do Led Zeppelin, tá bom para você?) para um show com renda beneficente para os refugiados do Camboja, no fim dos anos 70.

A Rockestra de Zinner tem Jenifer Pauzner no vocal, René Seabra no baixo, Fernando Piu ‘Blackmore’ (ex-Vírus) na guitarra e Daniel Latorre no teclado Hammond. ; No repertório, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Jimi Hendrix, Alice Cooper, Creedence Clearwater Revival, Whitesnake, Dio, Little Richard, Freddie King, Beatles, Pink Floyd, Lenny Kravitz, Santana, músicas de composições de Zinner como Sanguessugas e Músicas de Rita Lee e Golpe de Estado fazem do show um evento e tanto!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desculpe por dar esse toque tão tarde, mas o show é daqui a pouco, às 19h, no Centro Cultural SP (R. Vergueiro,1000, Paraíso, 3383-3463, R$ 12).

Rock and roll!