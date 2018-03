Já que a semana foi praticamente inteira dedicada à música, fica aqui mais uma dica musical de fim de semana: ‘Hostage of Love’, do Razorlight. Sei que o nome da canção é super brega (‘refém do amor’), mas essa banda inglesa é bem legal e acaba de lançar um disco novo, ‘Slipaways Fires’.

Bom fim de semana, bjs, F.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/qMiiTCr8BLs” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]