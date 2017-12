Quem leva o Oscar

Hoje é noite de Oscar. Tem coisa mais legal do que fazer bolão? Aqui, por ser um blog familiar, não permitimos apostas. Então essas são apenas previsões de um fã de cinema nas 24 categorias. Não vou me arriscar seriamente, por exemplo, em Melhor Curta de Animação Estrangeira Falado em Birmanês (não, essa categoria não existe). É claro que vou, sim, chutar. E quero deixar bem claro que esses são os filmes que eu acho que vão ganhar, não os filmes pelos quais estou torcendo.

Na segunda-feira, a gente faz as contas e confirma meu (provável) vexame.

Filme

Onde os Fracos Não Têm Vez

Ator

Daniel Day-Lewis (Sangue Negro)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ator Coadjuvante

Javier Bardem (Onde os Fracos Não Têm Vez)

Atriz

Ellen Page (Juno)

Atriz Coadjuvante

Cate Blanchett (Não Estou Lá)

Diretor

Paul Thomas Anderson

Roteiro Adaptado

Chistopher Hampton (Desejo e Reparação)

Roteiro Original

Diablo Cody (Juno)

Filme Estrangeiro

Beaufort (Israel)

Animação

Ratatouille (embora eu esteja torcendo por ‘Persépolis’)

Direção de Arte

Desejo e Reparação

Fotografia

Sangue Negro

Figurino

Elizabeth – A Era de Ouro

Documentário

Taxi to the Dark Side (isso é um chute descarado)

Documentário Curta-Metragem

Salim Baba (isso não é nem um chute, é uma canhota deslavada)

Montagem

Onde os Fracos Não Têm Vez

Maquiagem

Piratas do Caribe – No Fim do Mundo

Trilha Sonora

Dario Marianelli (Desejo e Reparação)

Canção

That’s How You Know (Encantada)

Edição de Som

Onde os Fracos Não Têm Vez

Mixagem de Som

Onde os Fracos Não Têm Vez

Efeitos Especiais

A Bússola de Ouro

Curta de Animação

I Met the Walrus (chute difícil, nunca ouvi falar de nenhum)

Curta-Metragem

Le Mozart des Pickpockets

Observação: Esta é a 80a. edição do Oscar… e meu ídolo supremo, o diretor Stanley Kubrick, completaria 80 anos este ano se não tivesse falecido em 7 de março de 1999. Acho que a Academia, que por incompreensível incompetência nunca o premiou como Melhor Diretor (Kubrick ganhou apenas o Oscar de Efeitos Especiais em 1968, por ‘2001: Uma Odisséia no Espaço’), poderia muito bem homenageá-lo com um Oscar especial pelo conjunto da obra. Fica aqui a sugestão… será que dá tempo de eles lerem este blog antes da cerimônia?