Quem é roqueiro dá sangue pelo rock

Feliz Dia do Rock!

Hoje, como você já deve ter ouvido falar, é oficialmente o Dia do Rock. Antes que você pergunte por que o estilo comemora sua data hoje, isso vem do show Live Aid, que reuniu bandas e artistas no dia 13 de julho de 1985 em shows simultâneos nos Estados Unidos e Inglaterra, com renda revertida para a luta contra a fome na África.

(Veja uma entrevista com o jornalista/roqueiro Marco Bezzi na TV Estadão)

Em vez de doar dinheiro, deixo aqui uma boa ideia para comemorar o Dia do Rock: o evento Rock no Sangue. Em parceria com a Pró-Sangue, o roqueiro Charley Gima comanda a campanha doação de sangue pelo sexto ano consecutivo, com um apoio cada vez maior de artistas, gravadoras, empresas e qualquer um que queira ajudar.

O ‘Rock No Sangue – Campanha de Doação de Sangue’ acontece hoje no Hospital das Clínicas, em São Paulo (Pró-Sangue: 0800-55-0300). Várias bandas já confirmaram presença, como CPM 22, 9Mil Anjos (a banda do Júnior Lima, irmão da Sandy), Korzus, Angra, Viper, King Bird, André Matos / Henceforth, Torture Squad e Mad Dragzter. Parabéns a essas bandas e pelo Charley pela iniciativa. Em julho há uma queda histórica de doações aos bancos de sangue, então a campanha vem em boa hora. Doe sangue! É uma pequena coisa para quem doa, mas pode fazer a diferença entre vida e morte para quem recebe.

____________________

Eu sei que aqui não é o programa da Xuxa, mas gostaria de aproveitar a data para mandar um abraço para todos os grandes amigos que já dividiram o palco comigo. Como muita gente me pergunta o que aconteceu com minha banda, o VIPER, é uma boa desculpa para esclarecer as coisas.

Após o lançamento do álbum ‘All My Life’, em 2007, o VIPER fez uma turnê pelo Nordeste e alguns shows no resto do Brasil e América do Sul. Depois de um tempo, a banda deu uma parada para que os integrantes se dedicassem a “projetos pessoais” (adoro essa expressão, pode significar qualquer coisa). No meu caso, os “projetos pessoais” está menos voltados para a música e mais voltados para o jornalismo e a literatura. Ou seja, meus amigos têm histórias bem mais interessantes para contar.

O vocalista do VIPER, Ricardo Bocci, começa este mês sua ‘My Way Tour’, divulgando o lançamento do single ‘My Way’, disponível de graça para download no site oficial: www.ricardobocci.com. O show acontece na sexta-feira, dia 24 de julho, às 19h, no Centro Cultural, em São Paulo, como parte do projeto ‘Sintonia do Rock’ (Centro Cultural São Paulo – CCSP. Rua Vergueiro, 1000 R$ 15 (venda 2h antes do evento)

No show serão tocadas 4 músicas inéditas, além de ‘My Way’. O vocalista apresentará também músicas do VIPER, além de covers de bandas que o influenciaram. A banda que o acompanha é formada por Ian ‘Bemolator’ (guitarra), Denison Fernandes (guitarra), Fernando Giovannetti (guitarra) e o baterista japonês Yuichi Nagoshi.

O baixista e principal compositor do VIPER, Pit Passarell, também divide seu tempo entre uma carreira-solo e sua banda The Lucratives, além de compor para artistas famosos como Capital Inicial e Nila Branco. As composições de Pit podem ser conferidas no site dele no MySpace . O talento do Pit como compositor dispensa apresentações: o cara é um gênio do rock and roll.

O baterista Renato Graccia, que sempre foi fã de blues, acaba de lançar o disco ‘Todos os Caminhos’, com sua banda Blue Seeds. Eles também estão no MySpace, para quem quiser conhecer o som. Ou então é só entrar no site do Renato, www.renatograccia.com.br , que traz informações para quem começar a tocar bateria.

Quanto aos ex-integrantes, o vocalista Andre Matos segue em uma bem sucedida carreira-solo, depois de passar pelas bandas Angra e Shaman. Quem gosta de rock já conhece o Andre porque ele é considerado uma das grandes vozes mundiais do rock pesado, mas quem não conhece pode acessar o site dele (www.andrematos.net) e obter mais informações.

Dois caras muito legais que também passaram pelo VIPER andam com histórias bem diferentes: o guitarrista Marcelo Mello é um dos grandes professores de guitarra de São Paulo e costuma viajar bastante apresentando workshops sobre o instrumento; o guitarrista e produtor Val Santos anda com um projeto bastante inusitado, produzindo bandas e gravando versões de Luiz Gonzaga em formato ‘baião metal’. Para completar a lista, o ex-VIPER Yves Passarell é guitarrista do Capital Inicial há muitos anos, então você deve estar acostumado a vê-lo por aí, nos palcos ou nos programas de TV.

Ufa! Acho que é isso. Feliz Dia do Rock para todos os roqueiros do Brasil.

Como diria Ronnie James Dio… Long Live Rock and Roll!