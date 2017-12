Uau, que surpresa… a capa da próxima Playboy será uma ex-BBB. A edição com Jaqueline Khury estará nas bancas em 6 de março, com ensaio clicado pelo fotógrafo Luis Crispino. O tema será ‘fetiche’, ou seja, espere algemas, chicotes, luvas e tudo que não deixaram ela levar para a casa do Big Brother. E, claro, aguardem as próximas Big Sisters nas bancas… assim que elas forem eliminadas. Timão, ê ô!

(Fotos: Marlos Bakker/VIP)