Próxima parada: Pequim, China

“Você vai pra China.”

Minha viagem começou em maio, quando meu chefe decidiu me enviar para fazer uma cobertura multimídia de Pequim para os portais do Estadão, com vídeos, textos, áudios… e um blog.

Calma! Não vou abandonar vocês, queridas amigas e amigos do Palavra de Homem. Prometo continuar contando minhas histórias por aqui durante o mês de agosto, período em que estarei viajando. Mas a novidade é que terei outro blog, voltado apenas para os assuntos do meu cotidiano na China.

Ele se chama ‘Ping Pong’ e quem quiser ler sobre essas aventuras do outro lado do mundo, pode clicar aqui.

Se você quiser indicar o blog para alguém (o que eu espero sinceramente que você faça :-), o endereço é:

http://blog.estadao.com.br/blog/pingpong/

Wô déi zôu le. Gánbéi! Zàijiàn!

(Preciso ir agora. Saúde e até mais!… Só para entrar no clima)