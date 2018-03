Preferência mundial

Brasi-si-sil!

A modelo gaúcha Melanie Fronckowiak acaba de ganhar o concurso internacional de ‘Miss Bumbum’, organizado pela marca de calcinhas Sloggi/Triumph. Melanie atropelou 45 finalistas de 26 países no evento realizado hoje em Paris. Antes, ela já havia sido escolhida entre 11.200 fotos, votadas no site do evento por impressionantes 31,8 milhões de internautas.

Além da beleza da brasileira, sabe o que me chamou a atenção no release sobre o evento? O corpo de jurados. Vamos lá:

Adriana Karembeu, supermodelo e atriz

Stan Murmur, artista conceitual

Lomig Guillo, editor-chefe da revista FHM

Michelle Rice, da Intimate Apparel and Swimwear

‘Mr. Sloggi’ Thomas Herreiner, diretor da marca

Kristina Dimitrova e Andrei Andrei, vencedores do concurso em 2007

e… Paolo Nespoli, astronauta

Peraí, astronauta? O que tem a ver um astronauta com bumbuns? Ah, já sei. Ele é um especialista em gravidade. Ou então ele passa tanto tempo no espaço sem ver um bumbum que conhece o assunto melhor do que ninguém.

PS. Quem ganhou a versão masculina do concurso foi o francês Saba Bombote. E daí?