Pode entrar, o blog é seu

Não entrei para comentar no post anterior porque não quis atrapalhar a conversa, que estava bem animada. Mas quero deixar registrado aqui que estou superfeliz com as pessoas que frequentam este blog. Vocês parecem pessoas legais, gente que gosta de se divertir, numa boa… Outra coisa: qualquer amizade ou namoro que sair daqui, eu quero saber detalhes! (Brincadeira.) Também fico honrado em saber que vocês vão fazer uma comunidade do blog, mas já aviso logo: se não se chamar Palavra de Homem eu nem apareço para visitar!

🙂

(Brincadeira, mas não vão se reunir numa comunidade e me abandonar, porque posso ficar carente…)

Quanto ao encontro, não sei se devo aparecer, sorry. Vou ficar um pouco distante, até para deixar vocês mais à vontade. Mas prometo uma coisa: se vocês anotarem os papos e virem que ficou legal, podem enviar para o meu e-mail (palavra@grupoestado.com.br) que eu publico por aqui!

Só para mostrar que estou de bom humor e atendo as exigências femininas, publico aqui a foto do Julian McMahon, pedida pela Cláu. (Peço calma aos homens, porque isso é só para poder abusar das fotos de mulheres no futuro). Ele também é ator de Nip/Tuck (Christian) e faz ‘par romântico’ (se é que isso é possível num seriado tão louco) com Kimber Henry, personagem da Kelly Carlson. Mas não é para acostumar: em breve a Borracharia atacará novamente.

(Veja aqui a matéria com Kelly Carlson na TV Limão)

É isso. Sem querer puxar o saco (e já puxando), mais uma vez obrigado pela presença. Esse blog é de vocês.

Bjs, F