Pirulito hip hop

Não sei se este post deveria entrar na categoria ‘Borracharia’ ou ‘Trilha Sonora’… bom, Madonna é uma cantora, antes de tudo. Então vai como ‘Trilha Sonora’, mesmo.

Esta é a capa de ‘Hard Candy’, novo disco de Madonna, que sai dia 28 de abril. Ela está bem para uma mulher prestes a fazer 50 anos, não? Não é meu estilo, mas tenho que admitir: Madonna é a mulher mais interessante do showbiz, e não é de hoje. Alguém se lembra de ‘Procurando Susan Desesperadamente’? A Madonna também já esqueceu.

Mas a questão mais interessante é… qual será o novo som dela? Hip hop, segundo o release da gravadora Warner. Depois de fazer pop, dance, electro, country, rock, disco e quase todos os outros estilos do planeta (parece que o próximo será uma parceria com Ivete Sangalo), Madonna se rendeu ao produtor mais caliente do momento, Timbaland.

(Agora lembrei que este post também poderia estar na categoria ‘Eu Queria Ser Esse Cara’: Timbaland. Ele é o Quincy Jones dos anos 2000, produziu Justin Timberlake, Nelly Furtado e a maioria dos discos de platina que saíram nos últimos anos. Agora Timbaland virou parceiro e produtor de Madonna – ela nunca foi boba). O disco tem ainda parcerias com o próprio Justin e Pharrell Williams, do Neptunes.)

O single ‘4 Minutes’ chega às rádios na segunda-feira, dia 17/3. Quem ouvir primeiro conta para os outros se é legal, pode ser?

A seguir, as músicas e compositores de ‘Hard Candy’:

1. Candy Shop (Madonna e Pharrell Williams)

2. 4 Minutes (Madonna e Justin Timberlake, que também faz backing vocals)

3. Give It 2 Me (Madonna e Pharrell Williams)

4. Heartbeat (Madonna e Pharrell Williams)

5. Miles Away (Madonna e Justin Timberlake)

6. She’s Not Me (Madonna e Pharrell Williams)

7. Incredible (Madonna e Pharrell Williams)

8. Beat Goes On (Madonna e Pharrell Williams)

9. Dance Tonight (Madonna e Justin Timberlake, que também faz backing vocals)

10. Spanish Lessons (Madonna e Pharrell Williams)

11. Devil Wouldn’t Recognize You (Madonna e Justin Timberlake, que também faz backing vocals)

12. Voices (Madonna e Justin Timberlake, que também faz backing vocals)

PS. Só por curiosidade: ‘Hard Candy’ não era um disco do Counting Crows lançado em 2002?