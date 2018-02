PHFW – Palavra de Homem Fashion Week

Gisele Bündchen por Sergio Neves/AE. Será que ‘Bündchen’ ainda tem trema? Sei lá. Outra coisa: se você notar bem, dá para me ver na segunda fila desse desfile, no canto esquerdo da foto. Mas peraí, por que você tentaria me achar nessa foto quando pode ficar olhando para a incrível Gisele?

Como todo ano (na verdade, duas vezes por ano), estou passando a semana trabalhando na São Paulo Fashion Week. Sim, é um grande sofrimento para mim ter que passar o dia convivendo com modelos maravilhosas, mas sou um profissional sério e tenho que me submeter a esse tipo de experiência horrorosa.

Prometo escrever sobre o evento depois de assistir a mais alguns desfiles, mas por enquanto recomendo que quem estiver interessado em se informar sobre a SPFW clique aqui para acessar o site especial criado pela equipe do Estadão. Se quiser ver trechos dos principais desfiles, clique aqui para acessar os vídeos da TV Estadão.

Graças a um passe de mágica, tradicionalmente durante a SPFW este blog se transforma em boletins de rádio, exibidos na Rádio Eldorado diariamente entre 19h e 20h. Já vou avisando que não entendo muito de moda, para isso a rádio conta com especialistas como Lilian Pacce e Deborah Bresser. Então sobre o que eu falo? Sobre o resto.

Afinal, moda não é só roupa.

(Uau, uma frase fashion profunda como um pires)